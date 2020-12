DJ Havn Life Sciences wird Mitglied in der Conservative Drug Policy Reform Group

DGAP-Media / 2020-12-01 / 17:14 *Havn Life Sciences wird Mitglied in der Conservative Drug Policy Reform Group* *Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0) *wird Mitglied in der Conservative Drug Policy Reform Group und erweitert das Management signifikant. Hat der Aktienkurs von Havn Life Sciences jetzt exzellente Chancen auf neue Jahreshochs? Aktuell gibt das Unternehmen bekannt, dass es ein stimmberechtigtes Mitglied der _Conservative Drug Policy Reform Group (CDPRG)_ geworden ist. Das Managementteam erklärt außerdem, dass *David King*, Forschungsdirektor bei der CDPRG, dem Beirat von Havn Life beigetreten ist. King hat mehrere CDPRG-Whitepaper mitverfasst, einschließlich _"The UK Review of Medicinal Cannabis: The Needs of a Nation"_ und _"The Medicinal Use of Psilocybin: A call for reform."_ In diesem Jahr erhielt King die Dr. Abbas Khan-Medaille vom King's College London für herausragende humanitäre Beiträge zum Dienst an der Gesellschaft. Er ist außerdem Gründer der Breaking Convention, Europas größter akademischer Konferenz über Psychedelic Drug Research und war Gründungsdirektor der Breaking Convention Charity von 2010 bis 2019. Die CDPRG ist eine im Vereinigten Königreich ansässige Organisation, die sich der Evidenzsammlung in den Bereichen Medizin, Gesetzesvollzug, Wirtschaft, Ethik, Kriminologie und Menschenrechte widmet und diese zur Erstellung von Arzneimittelrichtlinien verwendet. In diesem Jahr lancierte die CDPRG eine Kampagne zur Neueinstufung von Psilocybin im Vereinigten Königreich als Teil ihrer Mission, einen besseren Zugang für Forschungszwecke und medizinische Zwecke zu ermöglichen. Havn Life wird 250 Stunden Forschungsleistung der CDPRG-Experten in Anspruch nehmen. "_Als Teil des internationalen CDPRG-Wissenschaftsnetzwerks können wir auf einen multidisziplinären Erfahrungsschatz zur Entwicklung von Psilocybin-Richtlinien von internationaler Relevanz zurückgreifen"_, so Tim Moore, CEO von Havn Life." _Die Zusammenarbeit quer über verschiedene Bereiche ermöglicht uns eine entsprechende Einflussnahme. Wir schaffen eine solide Wissensbasis, um eine sichere und zuverlässige Versorgung mit psychedelischen Wirkstoffen natürlichen Ursprungs für die Forschung sicherzustellen._ Angesichts der Zunahme an Daten aus klinischen Studien zur Psychedelikatherapie wird immer klarer, dass diese Interventionen sicher und gut verträglich sind und das Leben der Betroffenen manchmal schon nach einer einzigen Sitzung verbessern können. Wir wissen noch nicht, welche realen Auswirkungen diese Therapien haben werden. Es gibt aber gute Gründe anzunehmen, dass wir damit besser in der Lage sind, einige der schwierigsten und schwerwiegendsten Erkrankungen der Neuzeit zu behandeln, für die dringend neue Ansätze benötigt werden." King absolvierte den Abschluss seines Studiums der medizinischen Anthropologie im Jahr 2011 mit einer wissenschaftlichen Arbeit über die Überzeugungen und Einstellungen von cannabiskonsumierenden Bevölkerungsgruppen zu Gesundheit, Krankheit und Medizin. Daneben war er auch als Forscher an der Beckley Foundation und als Immunologie an der National University of Singapore tätig. Herr King war Gründungspräsident der preisgekrönten Psychedelics Society an der University of Kent sowie der Society for Psychedelic Studies am King's College in London. King hatte den ersten Kontakt zu Dr. Ivan Casselman, Chief Psychedelic Officer von Havn Life, als beide vor mehr als zehn Jahren gemeinsam an der School of Anthropology and Conservation an der University of Kent studierten. *Die Gesellschaft gab erst kürzlich bekannt, dass insgesamt sieben natürliche Nahrungsergänzungsmittel als neue hauseigene Pilz-Formulierungen in 2021 auf den Markt gebracht werden. * Diese sieben Formulierungen werden die ersten Gesundheitsprodukte auf natürlicher Basis von Havn Life Sciences sein, die in die Phase der Kommerzialisierung überführt werden. Der frühe Vogel fängt den Wurm - und an der Börse geht es für erfolgreiche Investoren immer um die Kunst, aussichtsreiche Unternehmen bereits in einem Early Stage Stadium identifizieren zu können. Havn Life Sciences könnte solch ein Wert sein. Die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte zeigt das Potential auf: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von Aphria, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Unternehmen zu einem wahren Bio-Science-Player zu entwickeln. Vic Neufeld entwickelte Aphria zu einem der weltweit führenden Cannabisproduzenten und sorgte gleichzeitig für eine historische Performance der zu Grunde liegenden Aktie. Blickt man allein auf die Kurshistorie der Aphria Aktie, so stellt man relativ schnell fest, dass in der Spitze die Aktie von Aphria um mehr als +1000% Gewinn für Anleger generiert hat. Bei Havn Life Sciences könnte sich Vergleichbares wiederholen. *Havn Life Sciences schickt sich an, zum Vorreiter der boomenden Psilocybin BioScience-Branche zu werden.* Nach einer kleineren Korrektur bis auf das Unterstützungslevel um 0,50 Euro könnte die Empfehlung aus dem Segment Biotechnologie, die Aktie der *Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0)*, im Zusammenspiel mit den heutigen News in den nächsten Wochen wieder die alten Bewegungshochs um 0,65 Euro in den Blick nehmen. Der Boden für einen umfassenden Turnaround ist jedenfalls bereitet und der Kurs sollte wohl nicht mehr unter 0,50 Euro fallen, der Support ist stabil. Havn Life Sciences schickt sich an, zum Vorreiter der boomenden Psilocybin BioScience-Branche zu werden. Der Psychedelika-Bereich wird voraussichtlich bis zum Jahr 2024 weltweit auf rund 34,3 Milliarden US-Dollar wachsen. Havn Life ist das einzige Unternehmen, das an kombinierten Substanzen forscht, die sowohl für Biopharma- als auch für Wellnessformulierungen eingesetzt werden können, um die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Mit der steigenden Nachfrage nach qualitativ besseren Inhaltsstoffen wird Havn Life Sciences natürliche Gesundheitsprodukte entwickeln, die durch Emulsionstechniken und Mischungen von natürlichen Produkten eine verbesserte Bioverfügbarkeit bieten. *Empfehlung* Das wissen Sie längst: Das Timing ist beim Aktienkauf das Nonplusultra. Hier sind durchdachte, mitunter spekulative, aber vor allem schnelle Reaktionen gefragt. Einmal mehr wird es sich bewahrheiten, dass alle Aktivitäten an der Börse vom richtigen Zeitpunkt abhängen und natürlich vom richtigen Unternehmen. Und da hat Havn Life Sciences gerade die Nase vorn, kann das Unternehmen seinen Anlegern doch einen überproportionalen Renditehebel bieten, der aktuell seinesgleichen sucht. Die Uhr tickt also bereits, denn mit seinem Bestreben nach einer Standardisierung und Klassifikation von Psilocybin wird Havn Life Sciences die Branche revolutionieren. Deshalb sollte man schnell zugreifen, um von Anfang an vom möglichen, fulminanten Wachstum der Aktien zu profitieren. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Chancen noch erstklassig, eine hohe Rendite zu erwirtschaften. Den Durchbruch in der Wissenschaft im Gepäck, wird Havn Life Sciences eine Mikrodosierung des Wirkstoffes Psilocybin für Forschung und Therapie entwickeln und so zum Vorreiter der Psilocybin BioScience-Branche werden. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist Havn Life Sciences wohl nicht mehr zu nehmen. Blickt man allein auf die Kurshistorie der Aphria Aktie, so stellt man relativ schnell fest, dass in der Spitze die Aktien von Aphria relativ schnell um mehr als +1000% an Gewinn für Anleger generiert haben. *Über Havn Life Sciences* Havn Life ist ein kanadisches Biotech-Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, einen neuen Markt für die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen sowie die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus neuartigen Verbindungen für Forschung und Therapie zu erschließen. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Forschungseinrichtung (Havn Labs) auf dem Süd Campus der University of British Columbia (UBC). Das Team aus renommierten Wissenschaftlern kann umfassende Erfahrungen aus der Chemie- und Formulierungsentwicklung vorweisen und standardisiert nun die Extraktion von psychedelischen Verbindungen, um die Entwicklung innovativer Therapien für die menschliche Gesundheit zu unterstützen. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist "Havn Life Sciences" wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen: Mikrodosierungstherapien werden bei der Behandlung von psychischen Störungen (zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen) unter Verwendung von Psychedelika angewandt. In Zusammenarbeit mit der

