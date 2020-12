Tagesausblick für 2.12.: DAX richtungslos. Münchener Rück und ThyssenKrupp fester!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte starteten mehrheitlich freundlich in den Handel. Im weiteren Verlauf bröckelte ein Teil der Gewinne jedoch wieder ab. Das Augenmerk vieler Investoren richtet sich in diesen Tag auf die Brexit-Verhandlungen. So mehren sich die Anzeichen, dass es in Kürze möglicherweise einen Deal geben könnte. Angesichts der jüngsten Rallye halten sich die Anleger aktuell dennoch mit neuen Engagements zurück. So schloss der DAX 0,75 Prozent höher bei knapp 13.400 Punkten und der EuroStoxx50 rund ein Prozent fester bei 3.525 Punkten. Der S&P500 markierte kurz nach Handelsbeginn ein neues Allzeithoch.

Am Anleihen- und Rohstoffmarkt zeigte sich heute ein Rebound. Die Renditen 10jähriger deutscher Bundesanleihen verbesserten sich um vier Punkte auf Minus 0,526 Prozent. Bei vergleichbaren US-Papieren stieg die Rendite gar um acht Punkte auf 0,92 Prozent. Viele Investoren nutzten zudem den jüngsten Abverkauf von Gold und Silber zum Einstieg. Der Goldpreis legte daraufhin um über 30 US-Dollar auf rund 1.810 US-Dollar und Silber verbuchte ein Kursplus von über vier Prozent auf 23,50 US-Dollar. Ob die Trendwende nachhaltig ist, muss sich noch zeigen. Bei Gold muss dazu die Hürde bei 1.840 US-Dollar überwunden werden. Am Ölmarkt ist zunächst die Luft raus. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte heute im Bereich von 47 US-Dollar.

Continental

und Pfizer beantragten die Zulassung des Corona-Impfstoffs in der EU. Mit einer Zustimmung wird möglicherweise noch in diesem Jahr gerechnet.hat sowohl in den USA als auch in der EU den Antrag für ihren Impfstoff gestellt. Die Biotechnologietitel schnellten daraufhin deutlich nach oben.will den Gewinn im kommenden Jahr auf 2,8 Milliarden Euro steigern. Die Meldung kam bei den Investoren gut an. Gefragt waren heute zudem Autowerte wieundsowie Zulieferer wie. Heute übernahm Nikolai Setzer den Chefsessel bei Continental. Die Aktie derbekam heute zwar eine negative Analysteneinschätzung. Dennoch verbesserte sich das Papier auf knapp 10 Euro.nahm heute den Aufwärtstrend wieder auf und klopft an die 6-Euromarke.

Wichtige Termine

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für November

USA - ADP Arbeitsmarktbericht

USA - Beige Book

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.440/13.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.050/13.150/13.230/13.340/13.385 Punkte

Der DAX startete freundlich in den Handelstag. Die gute Stimmung an der Wall Street sprang allerdings nicht über. Vielmehr tauchte der Index bis Handelsschluss wieder unter 13.400 Punkte. Im Bereich von 13.385 Punkten findet der Index aktuell eine Unterstützung. Fällt der Index unter die Marke, droht ein Rücksetzer auf 13.340 Punkte. Auf der Oberseite ist bei 13.440/13.460 Punkten aktuell der Deckel drauf.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 10.11.2020- 01.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.12.2013 - 01.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

