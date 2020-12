LONDON, Dec. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multi-Cloud-Technologielösungen, unterstützt die International Air Transport Association (IATA) bei der Erreichung ihres Ziels, Airline-Standards für die Zukunft zu entwickeln.



IATA, der Handelsverband für die Fluggesellschaften der Welt, vertritt etwa 290 Fluggesellschaften und 82 % des gesamten Luftverkehrs, und bietet Unterstützung durch globale Standards für Sicherheit, Gefahrenabwehr, Effizienz und Nachhaltigkeit. Aufgrund von COVID-19 operieren die Fluggesellschaften im Jahr 2020 jedoch im Durchschnitt mit einer Kapazität von 30 % im Vergleich zu 2019. Die IATA beschloss, diese Abkühlung als Gelegenheit zu nutzen, um ihre IT zu erneuern und mit einer Überprüfung ihrer Systemarchitektur zu beginnen, unterstützt durch Rackspace Technology.

Die Überprüfung ergab, dass die digitale Transformation der IATA durch Legacy-Anwendungen behindert wurde, dass die Organisation jedoch durch die verstärkte Nutzung von Amazon Web Services (AWS), einschließlich der Bereiche Container und Serverless, ihr Ziel erreichen würde, schlanker und umweltfreundlicher zu werden und aussagekräftige Daten zu verwenden.

Durch die Beziehung mit Rackspace Technology hat die IATA ihr Datenmanagement modernisiert und liefert jetzt neue Prognoseanwendungen, die der gesamten Branche aussagekräftige Informationen liefern, mit weitaus weniger Daten als zuvor. Rackspace Technology hat die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen, beispielsweise der EU- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), sichergestellt.

Rackspace Technology hat auch DevOps implementiert, um den Entwicklern durch Qualitätsprüfungen und Testprozessen bei der Erstellung von Software Zeit zu sparen. Die IATA strebt nun den Einsatz von Selbstbedienungsplattformen und die Minimierung der Entwicklung kundenspezifischer Software an. Durch die Integration von Steuerungen und die Anwendung von Automatisierung werden die Entwickler in der Lage sein, Tests automatisch auszulösen und die Software auf Knopfdruck in Betrieb zu nehmen.

Die IATA plant, diesen Automatisierungsgrad bei einigen ihrer Back-Office-Tätigkeiten, wie z. B. Finanzdienstleistungen, anzuwenden und kontaktlose Prozesse an den Flughäfen einzuführen.

Die IATA musste auch ihre Betriebskosten senken, um der Verringerung des Geschäftsbetriebs Rechnung zu tragen. Rackspace Technology verlegte die IT-Infrastruktur des Unternehmens zu Rackspace Service Blocks, einem flexiblen Nutzungsmodell für Cloud-Dienste, das es der IATA ermöglicht, die Dienste auszuwählen, die sie in den verschiedenen Phasen ihrer Cloud-Reise benötigt. Die IATA hat nun auch Zugang zu CloudHealth für AWS, das einen vollständigen Einblick in alle ihre Cloud-Plattformen bietet und die Kostenoptimierung unterstützen kann.

Pascal Buchner, Direktor von ITS und CTO bei IATA, erklärte: "Wir gehen davon aus, dass der Luftverkehr frühestens 2025 wieder die Kapazität erreichen wird, die wir vor COVID-19 hatten. Die Pandemie hat die Notwendigkeit beschleunigt, dass wir darauf hinarbeiten, schlanker und effizienter zu werden, und zwar so, dass unsere Mitglieder, die ebenfalls mit den massiven Auswirkungen von COVID-19 auf die Luftfahrtbranche zu kämpfen haben, daraus lernen und diese Maßnahmen übernehmen können.

"Dies bedeutet, die Vorteile einer modernen Architektur zu nutzen und veraltete Technologien und Prozesse aus der Gleichung zu streichen. Dies in einem solchen Umfang zu tun und gleichzeitig die Kosten deutlich zu senken, mag schwierig erscheinen, aber dank Rackspace Technology und AWS werden wir bis 2022 in der Lage sein, so zu arbeiten, wie wir es wollen."

Amanda Sleight, SI Partner Lead von AWS EMEA, erläuterte: "Die Reisebranche gehört zu den Branchen, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind, und bahnbrechende Organisationen wie die IATA haben die Chance erkannt, die AWS ihnen bietet, ihre Infrastrukturkosten zu senken und neue Wege für Innovationen zu finden.

"In Zusammenarbeit mit Rackspace Technology wird die IATA AWS nutzen, um ihre Betriebsabläufe umzugestalten und zu automatisieren, damit Entwickler neue Ideen schnell und in großem Maßstab testen und umsetzen können. Wir freuen uns, dass die IATA das breiteste Spektrum an Cloud-Diensten nutzt, so dass sie sich leicht anpassen und ihren Mitgliedern weiterhin außergewöhnliche Sicherheit und effiziente Dienste bieten kann."

Simon Bennett, Chief Technology Officer für EMEA bei Rackspace Technology, ergänzte: "Unsere Expertise bei der Maximierung der Möglichkeiten von Cloud-Umgebungen ermöglicht es Organisationen wie der IATA, zuversichtlich bedeutende Transformationsprojekte in Angriff zu nehmen, die nicht nur die Grundlagen für eine effizientere und innovativere Zukunft legen, sondern auch die Belastbarkeit erhöhen und die Kosten senken, was in diesen schwierigeren Zeiten von entscheidender Bedeutung ist."

