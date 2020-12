ViiV Healthcare und Shutterstock Studios haben heute den Start der neuen Online-Fotogalerie "HIV in View" bekannt gegeben,die von Shutterstock in Zusammenarbeit mit ViiV Healthcare produziert wird. Die unter Mitwirkung von HIV-Infizierten kuratierte Sammlung, die auf Shutterstocks weltweites Netzwerk von über einer Million Kreativen zurückgreift, umfasst einen Bestand an hochauflösenden Bildern, die das Leben von HIV-positiven Menschen realistisch darstellen. HIV-Infizierte in vier Ländern (Großbritannien, Kenia, Uruguay, Portugal) machten den Anfang, um als Erste für diese Galerie fotografiert zu werden. Gemeinsam engagieren sie sich dafür, die Vorstellungen zu HIV in der Welt zu verändern und mit veralteten Stereotypen aufzuräumen. Ab dem Welt-Aids-Tag 2020 wird die Galerie für jedermann frei zugänglich sein und kann für Projekte, Kampagnen und Mitteilungen* genutzt werden in der Hoffnung, ein Bewusstsein für HIV zu wecken und noch bestehende Vorurteile zu überwinden.

ViiV Healthcare and Shutterstock Studios unite to tackle outdated perceptions of HIV with 'HIV in View' a first-of-its-kind online HIV photography gallery (Photo: Business Wire)

Doreen Moracha, 28 Jahre, aus Nairobi, Kenia, eine der ersten fotografierten Personen für "HIV in View" und Fürsprecherin von HIV-Positiven, sagte: "Ich bin sehr stolz, als eine der Ersten für die Galerie ‚HIV in View' fotografiert zu werden, und dadurch Teil einer Bewegung zu sein, die die Art und Weise verändert, wie echte Menschen mit HIV, ihre Geschichten und Erfahrungen dargestellt werden. Erst wenn die Welt HIV als das sieht, was es wirklich ist, werden wir bei der Überwindung von Klischees über das Leben mit HIV die notwendigen Fortschritte erreichen. Wenn meine Fotos nur die Meinung einer einzigen Person darüber ändern können, was ein Leben mit HIV heutzutage bedeutet, dann weiß ich, dass wir diesem Ziel einen Schritt näher gekommen sind."

Heute ist das Leben mit HIV völlig anders als noch vor zehn Jahren. Aufgrund der Fortschritte bei Prävention, Behandlung und Pflege leben HIV-Infizierte länger und gesünder. Beginnt ein Infizierter im Alter von 20 Jahren mit einer Behandlung, liegt seine Lebenserwartung bei 77Jahren.1 Trotz dieser Fortschritte stehen HIV-Infizierte vor einzigartigen Herausforderungen, die ihre Lebensqualität tagtäglich beeinträchtigen. Die anhaltende Stigmatisierung bedroht nach wie vor hartnäckig die Gesundheit und das Wohlergehen vieler HIV-Infizierter und verhindert häufig einen kontinuierlichen Zugang zu lebensrettenden Behandlungen und sozialen Unterstützungssystemen.2 Den negativen Vorstellungen über HIV kann mit Aufklärung über die Wirklichkeit effektiv entgegengewirkt werden. Nur wenn ein wirklichkeitsgetreues Bild der Erfahrungen von HIV-Infizierten vermittelt wird, kann die Stigmatisierung überwunden werden.

Deborah Waterhouse, CEO, ViiV Healthcare, sagte: "Unser Ziel bei ViiV Healthcare ist es, dafür zu sorgen, dass kein HIV-Infizierter ins Abseits gedrängt wird, und um dies zu erreichen, muss die mit HIV einhergehende Stigmatisierung abgebaut werden. Zu lange wurden der Öffentlichkeit überholte Bilder vom Leben mit HIV präsentiert. Die Zusammenarbeit mit Shutterstock hat gezeigt, dass noch viel Nachholbedarf besteht, weil kein allgemein zugängliches, aktuelles Bildmaterial zu HIV zur Verfügung stand. Mit dem Start der Galerie "HIV in View" können Menschen auf der ganzen Welt jetzt authentische Fotos kostenlos herunterladen. Auch als Unternehmen verpflichten wir uns, ab jetzt wo immer möglich Bilder von echten HIV-Infizierten auf allen unseren Plattformen zu verwenden, und wir möchten andere ermutigen, dies ebenfalls zu tun. Das Leben mit HIV hat sich verändert, und das möchten wir zeigen, damit es in der Öffentlichkeit auch so wahrgenommen werden kann."

Michael Carfagnini, GM Global Shutterstock Studios, führte aus: "Durch die Arbeit von ViiV Healthcare, die Stigmatisierung so lange zu bekämpfen, bis HIV-Infizierte verstanden und akzeptiert werden, hat Shutterstock die einzigartige Gelegenheit erhalten, mit eindrucksvollen visuellen Darstellungen einen Beitrag zu leisten. Es besteht immer ein Bedarf an authentischen und aktuellen Bildern, die das Leben mit HIV authentisch darstellen. Wir bei Shutterstock möchten die Geschichtenerzähler der Welt mit unseren Inhalten und Dienstleistungen unterstützen, wie beispielsweise mit unserem neuen Angebot, Shutterstock Studios, damit Marken und Agenturen ihre einzigartigen Geschichten erzählen können. Unsere Kontributoren erhielten den Auftrag, diese wichtige Geschichte auf sichere Weise darzustellen, und so bot dieses Projekt die Gelegenheit, die Effektivität und Flexibilität unseres weltweiten Netzwerks unter Beweis zu stellen. Das war aufgrund der weltweiten Pandemie eine große Herausforderung, denn Fotografie und Videografie waren nur mit Einschränkungen möglich. Dieses Projekt und die involvierten Teams von Shutterstock und ViiV Healthcare haben aber gezeigt, was mit Leidenschaft bei kreativen Projekten erreicht werden kann und den gleichen Enthusiasmus haben wir bei unseren Kontributoren und den abgelichteten Menschen mit HIV gespürt."

Die Galerie "HIV in View" wird von Shutterstock produziert und in Zusammenarbeit mit ViiV Healthcare zusammengestellt. Alle Bilder können unter folgendem Link lizenzfrei heruntergeladen werden: https://www.shutterstock.com/explore/viiv-collaboration.

Hinweis für Redaktionen

*Die "HIV-in-View"-Kollektion wird kostenlos unter der Standardlizenz von Shutterstock zur Verwendung in Projekten, Kampagnen und Kommunikationen bereitgestellt. Benutzern, die die erweiterte Lizenz benötigen, wird die höhere Lizenzgebühr in Rechnung gestellt, wobei 100% des Erlöses nach Ermessen von Shutterstock an (RED) gespendet werden, eine gemeinnützige Organisation, die zur Finanzierung der Bekämpfung von AIDS beiträgt. Weitere Informationen zu den verschiedenen Lizenzen finden Sie unter https://www.shutterstock.com/license-comparison.

