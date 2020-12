Yseop, ein Pionier auf dem Gebiet der Natural Language Generation (NLG) und weltweit führendes KI-Softwareunternehmen, hat heute die Markteinführung seiner neuen Plattform Augmented Financial Analyst (AFA) bekannt gegeben, die Finanzinstitute dabei unterstützt, die Schnelligkeit und Qualität der Berichterstattung durch Automatisierung zu optimieren.

Der Erfahrung von Yseop zufolge wird das volle Potenzial der künstlichen Intelligenz nur dann ausgeschöpft, wenn sie in die Hände von Profis wie Analysten, CFOs oder COOs gelegt wird. AFA ist ein vollständig auf Geschäftsanwender zugeschnittenes Tool zur intelligenten Berichtsautomatisierung, das einen bedeutenden Fortschritt für die Demokratisierung der KI darstellt.

Die Plattform hilft Geschäftsanwendern, Datenanalysen und die Erstellung von Textberichten aus beliebigen strukturierten Daten und Quellen zu automatisieren. Mit dem bahnbrechenden patentierten "Intentionen"-Modell von Yseop, das die Denkweise von Finanzanalysten nachahmt, können Geschäftsanwender ohne Programmierkenntnisse komplexe Finanzberichte schneller und präziser erstellen. AFA integriert Datenexploration und Warnmeldungen zur Hervorhebung wichtiger Variationen und Werte und ermöglicht dem Benutzer, bestimmte Ereignisse schnell zu identifizieren und zu prüfen und gleichzeitig hilfreiche kontextbezogene Elemente zu ergänzen. Das hochmoderne Feedback Loop, die integrierte maschinelle Lerntechnologie von Yseop, erkennt den natürlichen Schreibstil und die Syntaxpräferenzen der Benutzer, um eine perfekte Erzählweise und Narration zu erreichen.

Laut der Publikation Gartner Research on Hype Cycle for Analytics and Business Intelligence 2020 sollten Führungskräfte innovative Technologien wie NLG in Betracht ziehen, da "sie eine Reihe von produktivitätssteigernden Anwendungsfällen unterstützt, die den Bedarf an Autoren (z. B. für Finanzberichte, Sportanalysen oder Produktempfehlungen) abgesehen von Analysen verringern". "Darüber hinaus kann so der Zeit- und Kostenaufwand für die Erstellung routinemäßiger, operativer und regulatorischer Berichte verringert werden."*

"Wir freuen uns, unsere einsatzbereite Lösung Augmented Financial Analyst auf den Markt bringen zu können. Bei der Entwicklung unserer leistungsstarken und intelligenten Lösung zur automatisierten Berichtserstellung haben wir die Geschäftsanwender in den Mittelpunkt gestellt, da wir davon überzeugt sind, dass auf diese Weise die Produktivität der Finanzabteilungen verbessert wird", so Emmanuel Walckenaer, CEO bei Yseop. "Das erste Feedback der Benutzer ist sehr positiv. Die frühen Anwender sind derart begeistert angesichts der unmittelbaren Vorteile, dass sie bereits an der Integration von mehreren zusätzlichen Anwendungsfällen für die Berichtsautomatisierung arbeiten, die über ihre ursprünglichen Erwartungen hinausreichen."

*Gartner, "Hype Cycle for Analytics and Business Intelligence", 2020, Austin Kronz, Jim Hare, Peter Krensky, 05. August 2020.

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Marktforschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Gartner-Marktforschungspublikationen basieren auf Meinungen des Gartner-Marktforschungsunternehmens und sollten nicht als Tatsachenfeststellung interpretiert werden. Gartner schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesen Forschungsergebnissen aus. Dies gilt speziell für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil eines größeren Forschungsdokuments veröffentlicht und sollte im Zusammenhang mit dem gesamten Dokument betrachtet werden. Das Gartner-Dokument ist auf Anfrage bei YSEOP erhältlich.

Yseop wurde 2008 gegründet und unterhält Niederlassungen in Nord- und Südamerika sowie in Europa. Das Unternehmen ist auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisiert und ein anerkannter Pionier auf dem Gebiet der Natural Language Generation (NLG)-Technologie. Yseop expandiert weltweit in rasantem Tempo und stellt Automatisierungslösungen auf Unternehmensebene für einige der größten Unternehmen der Welt bereit, darunter in den Bereichen Finanzen (Credit Agricole, Factset, BNP Paribas), Pharmazeutik (Sanofi) und Computersoftware (Oracle). Außerdem arbeitet Yseop mit strategischen Beratungsfirmen und Systemintegratoren wie CapGemini, Accenture und LTI zusammen, die die Einführung und den Einsatz der NLG-Lösung von Yseop unterstützen.

Mit seiner mehrfach preisgekrönten NLG-Technologie revolutioniert Yseop die Art und Weise, wie Analysen und Berichte erstellt werden. Die leistungsstarke und benutzerfreundliche Augmented Analyst-Lösung von Yseop ermöglicht Geschäftsanwendern die nahtlose, schnelle und automatisierte Generierung von Textberichten aus beliebigen strukturierten Daten.

Das Team von Yseop sieht seine Aufgabe darin, Unternehmen bei dieser digitalen Transformation zu unterstützen. Wir glauben, dass unsere hochmoderne Technologie im Bereich der künstlichen Intelligenz es Unternehmen ermöglicht, die Effizienz ihrer Abläufe zu steigern und die Menschen von mühsamen Aufgaben zu entlasten, damit sie die eingesparte Zeit für mehr Wertschöpfung und kreative Arbeit nutzen können.

