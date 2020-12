QUEBEC CITY, Dec. 02, 2020, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufe 1-5, freut sich, seine Teilnahme an der diesjährigen Sensor & IoT Virtual World Week bekannt zu geben, die vom 7. bis 11. Dezember 2020 stattfindet.



Die Live-Streaming-Veranstaltung bietet Teilnehmern ein spannendes Forum, in dem sie sich austauschen und bei Keynote-Events, Podiumsdiskussionen und Diskussionsrunden von Technologie- und Innovationsführern aus der ganzen Welt lernen können.

"Wir freuen uns auf die Teilnahme an der Sensor & IoT Week sowohl als Referent als auch als Aussteller. Das gibt uns die Gelegenheit, unser Wissen zu teilen und mit anderen Anbietern zusammenzuarbeiten und Ideen und Konzepte auszutauschen, die die Zukunft der Branche bestimmen werden", so Pierre Olivier, Chief Technology Officer von LeddarTech. "In der Fallstudie werde ich vorstellen, wie verschiedene Sensormodalitäten zur Objekt- und Ereigniserkennung und einer entsprechenden Reaktion beitragen (OEDR, Event Detection and Response). Außerdem werde ich erklären, warum die Sensorfusion und der Perception Stack entscheidend sind, um die hochwertigen verwertbaren Daten bereitzustellen, die für die Leistung autonomer Fahrzeuge erforderlich sind", ergänzt Olivier.

Teilnahme von LeddarTech:

7. Dezember von 14:10 Uhr bis 14:30 Uhr MEZ: Keynote-Fallstudie von LeddarTech CTO Pierre Olivier mit dem Titel " Sensing Modalities and Actionable Data for Automated Driving (https://transformindustry.com/agendas/day-1-7th-december-2020/)"

Keynote-Fallstudie von LeddarTech CTO Pierre Olivier mit dem Titel " (https://transformindustry.com/agendas/day-1-7th-december-2020/)" 11. Dezember von 14:10 Uhr bis 14:40 Uhr MEZ: Podiumsdiskussion " The Impact of COVID-19 on Smart City Strategies and Developments - What Does the Future Hold? (https://transformindustry.com/agendas/day-5-11th-december-2020/)" mit LeddarTech President und COO Frantz Saintellemy und anderen Smart-City-Experten.

7. bis 11. Dezember: Am virtuellen Messestand von LeddarTech werden verschiedene Sensorlösungen vorgestellt, z. B. LeddarVision für ADAS- und AD-Anwendungen. Während der gesamten Veranstaltung stehen technische Vertreter online zur Verfügung, um Fragen von Teilnehmern zu beantworten.

"Diese Veranstaltung ist für LeddarTech die jüngste in einer beeindruckenden Reihe von Veranstaltungen in diesem Jahr. Insgesamt waren wir an mehr als dreißig digitalen Veranstaltungen und Live-Veranstaltungen beteiligt, einschließlich einer Rekordzahl an internationalen Webinaren", so Daniel Aitken, Vice-President of Global Marketing, Communications and Product Management bei LeddarTech. "Durch den Wechsel von physischen zu digitalen Veranstaltungen konnte LeddarTech mit vielen neuen Kunden und Partnern in Kontakt treten, und wir werden diese Dynamik auch 2021 weiter nutzen", so Aitken.

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice President, Global Marketing, Communications and Product Management, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.