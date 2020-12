DGAP-News: Pure Extracts Technologies Corp. / Schlagwort(e): Personalie

Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts und Dr. Alexander MacGregor arbeiten zusammen an Cannabis- und Pilzformulierungen



02.12.2020 / 07:13

Pure Extracts und Dr. Alexander MacGregor arbeiten zusammen an Cannabis- und Pilzformulierungen VANCOUVER, British Columbia, 2. Dezember 2020. - Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (XFRA: A2QJAJ) ("Pure Extracts" oder das "Unternehmen") ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cannabis, Hanf und den sich schnell entwickelnden Sektor funktioneller Pilze stellt Dr. Alexander MacGregor, ein wichtiger wissenschaftlicher Berater des Unternehmens, vor. Pure Extracts und Dr. MacGregor arbeiten bei der Entwicklung von CBD-infundierten Pilz-Wellnessprodukten zusammen und erforschen die optimalen Extraktionsmethoden für Psilocybin, um das Unternehmen auf den Eintritt in den psychedelischen Pilzextraktionsraum vorzubereiten. Dr. MacGregor ist Dekan der Fakultät, angesehener Professor für Biopharmazeutik und derzeitiger Präsident des Toronto Institute of Pharmaceutical Technology (TIPT(R)) - Nordamerikas führendem Postgraduierteninstitut für pharmazeutische Wissenschaften, Technologie und Forschung. Er ist außerdem CEO der Muttergesellschaft von TIPT, Transpharm Canada Inc., die über eine Health Canada Drug Establishment License, Cannabis Drug License und Dealer's License verfügt, die gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (CDSA, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz) ausgestellt wurden. Transpharm Canada führt Cannabistests, klinische Studien sowie Arzneimittelentwicklungen durch und ist für den Besitz von psychedelischen Arzneimittelverbindungen lizenziert. Dr. MacGregor ist als Erfinder im Bereich der pharmazeutischen Wissenschaft und Experte für pharmazeutische Technologie und neuartige Arzneimittelabgabesysteme anerkannt. Er erhielt mehrere weltweite Patente auf dem Gebiet der medizinischen Behandlung und der Arzneimittelabgabetechnologien, insbesondere aus Kanada, den USA, Australien, Europa, Lateinamerika, China, Indien und Japan. Seine Erfindungen haben zu bahnbrechenden Therapeutika zur Behandlung von Krebs und Diabetes, systemischen Infektionen und postoperativen Schmerzen geführt. Als Experte für die Umsetzung von pharmazeutischem Wissen in nachhaltige Unternehmen war Dr. MacGregor Berater multinationaler Pharmaunternehmen wie GlaxoSmithKline, Valeant, Teva, Patheon, Sun Pharma und Beijing Double-Crane Pharma. Er wurde von der chinesischen Regierung zum internationalen Berater auf dem Gebiet der pharmazeutischen Technologie und Forschung durch eine Nominierung ernannt, die von der Stadt Peking und der Beijing Double-Crane Pharmaceutical Co. (Chinas drittgrößtem Pharmaunternehmen) angeboten wurde. Er ist Autor und Mitautor mehrerer Artikel und Manuskripte auf dem Gebiet der pharmazeutischen Wissenschaft und Technologie, Gründungsmitglied und Vorsitzender der Canadian Association of Pharmaceutical Technologists (CapTech) sowie Gründungsmitglied und ehemaliger Vorsitzender des Toronto Pharmaceutical Ethics Committee für Forschung am Menschen. Er ist Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Vereinigungen wie der renommierten Control Release Society (CRS), der Canadian Society of Pharmaceutical Sciences (CSPS) und der American Association of Pharmaceutical Sciences (AAPS). Dr. MacGregor schloss sein Studium in medizinischer Biochemie mit Auszeichnung (Magna Cum Laude-BSc) und einem Doktortitel in klinischer Pharmakologie an der University of Wales und der Royal Post-Graduate Medical School in London, Großbritannien, ab. Über Pure Extracts (CSE: PULL) (XFRA: A2QJAJ)

Das Unternehmen verfügt über eine brandneue, hochmoderne Verarbeitungsanlage, die sich nur 20 Minuten nördlich des weltberühmten Wintersportortes Whistler in British Columbia befindet. Die maßgeschneiderte Anlage wurde gemäß den GMP-Standards der Europäischen Union errichtet, um den Export von Produkten und Formulierungen, einschließlich der derzeit in Kanada eingeschränkten, in europäische Gerichtsbarkeiten zu exportieren, wo sie legal verfügbar sind. Am 25. September 2020 erhielt Pure Extracts von Health Canada die Standardverarbeitungslizenz gemäß dem Cannabis Act, und der Handel mit Aktien des Unternehmens begann am 5. November 2020 an der Canadian Securities Exchange (CSE).

Erfahren Sie mehr unter https://pureextractscorp.com/. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Empire Communications Group unter (604) 343-2724. IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "Ben Nikolaevsky"

Ben Nikolaevsky

CEO and Director Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

