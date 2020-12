DJ Salesforce erhöht nach starkem Drittquartal Umsatzprognose

Von Aaron Tilley und Wallace Witkowski

NEW YORK (Dow Jones)--Der Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen Salesforce hat seine Umsatzprognose nach einem starken dritten Geschäftsquartal angehoben. Wie der SAP-Konkurrent, der den Kommunikationsdienst Slack in einer milliardenschweren Transaktion übernehmen will, mitteilte, verdiente er im Berichtsquartal per Ende Oktober 1,08 Milliarden US-Dollar. Das ist deutlich mehr, als von Factset befragte Analysten mit im Mittel 700 Millionen Dollar erwartet hatten. Vor Jahresfrist hatte unterm Strich noch ein Verlust von 109 Millionen Dollar gestanden. Der Umsatz kletterte auf 5,42 von 4,51 Milliarden Dollar und übertraf damit ebenfalls den Analystenkonsens von 5,25 Milliarden Dollar.

Im gesamten Geschäftsjahr per Ende Januar rechnet Salesforce nun mit Umsätzen in einer Spanne von 21,10 bis 21,11 Milliarden Dollar nach bislang angepeilten 20,7 bis 20,8 Milliarden. Im darauffolgenden Geschäftsjahr sollen die Erlöse auf 25,45 bis 25,55 Milliarden Dollar wachsen, wobei Slack 600 Millionen beisteuern soll. Im laufenden Schlussquartal plant Salesforce mit 5,67 bis 5,68 Milliarden Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 73 bis 74 Cent. Im abgelaufenen Quartal hatte Salesforce auf bereinigter Basis 1,74 Dollar je Aktie verdient nach 75 Cent vor einem Jahr.

