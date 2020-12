NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Total SA in einem Ausblick auf das kommende Jahr von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 42 auf 44 Euro angehoben. Die Nachfrageerholung infolge anstehender Corona-Impfstoffe dürfte zwar holprig verlaufen, doch für die Öl- und Gasunternehmen zeichne sich am Horizont ein "Superzyklus" ab, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Total biete eine nachhaltig überdurchschnittliche Dividende sowie ein gutes Geschäftsportfolio. Die Aktie sei aber seit Jahresbeginn deutlich besser gelaufen als die Papiere der britischen Konkurrenz./gl/bek



