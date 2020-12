London/New York/Mainz - Die medizinische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel in Großbritannien hat eine temporäre Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech erteilt. Es handele sich um die "weltweit erste Notfallzulassung eines in einer Phase-3-Studie getesteten Impfstoffs", teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit.



Erste Lieferungen sollen demnach innerhalb weniger Tage im Vereinigten Königreich eintreffen. Man habe dort eine Vereinbarung zur Lieferung von insgesamt 40 Millionen Impfstoffdosen in den Jahren 2020 und 2021 getroffen. Entscheidungen der FDA in den USA sowie der europäischen EMA über mögliche Zulassungen erwarte man im Dezember, so die Unternehmen weiter.

BIONTECH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de