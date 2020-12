Überraschend kündigte der Turbinenbauer Nordex am Dienstag eine erneute Kapitalerhöhung an. Platziert wurden die knapp 11 Millionen Aktien zu 18,90 Euro - rund fünf Prozent unter dem Schlusskurs. Entsprechend gerät der SDAX-Titel am heutigen Mittwoch auch unter Druck und fällt etwa in den Bereich des Platzierungspreises.Rund 200 Millionen Euro brutto nimmt Nordex mit dem Schritt ein. Verwendet werden soll das Geld zur weiteren Unterstützung des zukünftigen Wachstums und zur Stärkung der Bilanz. ...

