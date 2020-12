Das Wachstum in der chinesischen Industrie hält an. Im November ist der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) überraschend auf 54,9 (Oktober: 53,6) Punkte geklettert. Der Index liegt inzwischen sieben Monate in Folge über der Wachstumsmarke ...

