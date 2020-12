IPLine renforce ses capacités d'hébergement avec Euclyde Data Centers

Euclyde Data Centers, développeur et exploitant de Datacenters neutres de haute disponibilité, poursuit son développement en région Rhône-Alpes en accueillant IPLine au sein de son datacenter de Villeurbanne.



Créée en 2004, IPLine est une Entreprise de Service Numérique de la région lyonnaise qui réunit 80 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Son expertise s'organise autour du management des infrastructures IP des PME et ETI nationales et internationales. Certifiée ISO 27001 et HDS (hébergeur de données de santé), son offre de services s'articule autour du réseau, de l'hébergement de données, de la sécurisation du Système d'Information et des solutions de communications unifiées (centre de contact, téléphonie sur IP, etc.).



Pour mener à bien ses activités, le groupe s'appuie sur des datacenters de confiance où sont hébergés son SI et ceux de ses clients. À ce jour, IPLine, s'appuie sur six points de présence notamment en région Rhône-Alpes et en Île-de-France. Ce dispositif industriel lui permet ainsi de proposer à ses clients une qualité de service de premier plan, des infrastructures performantes et de confiance et une proximité géographique sur certains projets. En forte croissance, IPLine a remporté en avril 2020 un projet d'envergure nationale dans l'industrie automobile qui l'a amené à faire évoluer son organisation actuelle.

C'est dans ce contexte qu'après avoir visité le Datacenter de nouvelle génération d'Euclyde sur Villeurbanne et réalisé un audit pointu de ce dernier, IPLine a décidé d'y héberger l'intégralité du Système d'Information de son client. Le choix du datacenter a également été motivé par la possibilité de créer une salle d'hébergement sur mesure et adaptée aux attentes d'IPLine. Ce point clé, associé à un support constant des équipes d'Euclyde Datacenters dans la mise en œuvre du projet et à un positionnement financier compétitif, a été déterminant. Au regard de ces éléments, le projet a pu être mené en moins de trois mois.Au-delà de ce projet, en intégrant le Datacenter de Villeurbanne, IPLine bénéficie également de l'assurance de se positionner dans un environnement de confiance et interconnecté avec les plus grands opérateurs. Cela lui permet enfin de redonder ses infrastructures pour une plus grande sécurité et une meilleure performance.Le succès du premier projet déployé va permettre à IPLine d'étendre sa collaboration avec Euclyde Datacenters et d'accéder à de nouveaux bénéfices, par exemple ceux liés à son implantation dans différentes régions (Sud, IDF, nord-est). De plus, Euclyde Datacenters bénéficie de nombreux agréments et certifications qui permettront éventuellement à IPLine de lui confier l'hébergement de nouveaux projets dans différents secteurs stratégiques. Enfin, il est possible qu'IPLine choisisse également le site de Villeurbanne pour lancer sa nouvelle offre de Backup as a Service (BaaS).Franck DUNIERE, co-fondateur d'IPLine « Nous avons trouvé en Euclyde Datacenters un nouveau partenaire stratégique pour héberger nos offres et SI de nos clients. Leur approche industrielle couplée à une présence nationale et à un service client de premier plan sont des points clés qui vont nous permettre de tisser des relations de long terme. À travers ce nouveau point de présence sur Villeurbanne, nous mettons clairement en avant notre volonté de nous positionner comme le partenaire de référence des entreprises de la région AURA qui souhaitent réussir l'externalisation de leur SI pour mener à bien leur transformation numérique. »Anwar Saliba, DG d'Euclyde Data Centers « Ce nouveau partenariat démontre une fois de plus notre positionnement unique sur le marché qui nous permet de proposer des solutions adaptées à des exigences de plus en plus strictes tout en conservant les critères d'agilité et de proximité chers à nos clients. Nous sommes heureux d'héberger aujourd'hui IPLine dans notre datacenter de Villeurbanne et espérons très vite leur faciliter le développement de leurs activités sur l'ensemble du territoire grâce à notre maillage national »