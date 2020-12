Der E-Commerce-Gigant Amazon wird eigenen Angaben zufolge das beste Weihnachtsgeschäft in seiner Geschichte machen. Laut dem Konzern hätten unabhängige Verkäufer zwischen Black Friday und Cyber Monday einen weltweiten Umsatz von 4,8 Milliarden Dollar erzielt. Das hilft auch der Amazon-Aktie auf die Sprünge.Wie Amazon bekannt gab, hätten die Kunden in diesem Jahr auffallend früh damit begonnen, Geschenke zu bestellen. Der Konzern bietet seit Wochen Schnäppchen an. Zudem verschob Amazon wegen der ...

