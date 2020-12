Die Entscheidungen der US Food and Drug Administration (FDA) und der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) über die Zulassung von Coronavirus-Impfstoffen werden ebenfalls für diesen Monat erwartet, sagte Pfizer Inc. am Mittwoch in einem Briefing. Die Erklärung des amerikanischen Pharmariesen erfolgte, nachdem die britische Arzneimittelbehörde MHRA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...