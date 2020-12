DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Mehr als 17.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 17.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 17.270 neue Ansteckungsfälle erfasst. Das waren gut 1.300 weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als das RKI 18.633 Neuinfektionen gemeldet hatte.

Pflegekräfte erhalten trotz Corona nur geringe Lohnerhöhung

Pflegekräfte in Krankenhäusern und Heimen haben trotz der Corona-Krise nur eine magere Lohnerhöhung bekommen. In Krankenhäusern ist der Bruttostundenlohn zwischen dem zweiten Quartal 2019 und dem zweiten Quartal 2020 für Vollzeitbeschäftigte um 1,01 Euro gestiegen, in Pflege- und Altenheimen um 86 Cent. Das geht aus Zahlen hervor, die die Linksfraktion im Bundestag beim Statistischen Bundesamt erfragt hat und die der Nachrichtenagentur AFP vorlagen.

Deutscher Einzelhandel übertrifft Erwartungen im Oktober

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Oktober deutlich stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, erhöhten sich die Umsätze nach Abzug der Inflation um 2,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich einen Zuwachs um 0,9 Prozent prognostiziert.

Ifo-Institut: Zuversicht in der Autoindustrie schwindet

In der deutschen Autoindustrie ist das Zwischenhoch vorbei. Das ergab eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts. Die Erwartungen der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer für die kommenden Monate sind im November zum vierten Mal in Folge zurückgegangen. Sie fielen von plus 16,3 Punkten im Oktober auf minus 4,0 Punkte, so die aktuelle Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts.

Lagarde: Für weiter sehr attraktive Finanzierungsbedingungen sorgen

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit der für nächste Woche angekündigten Rekalibrierung ihrer Geldpolitik dafür sorgen, dass die Finanzierungsbedingungen sehr günstig bleiben. In einer Veranstaltung des Atlantic Council sagte Lagarde aber auch, dass die Fiskalpolitik derzeit mehr leisten könne als die Geldpolitik.

Britisches Parlament stimmt für strikte Beschränkungen nach Lockdown-Ende

Das britische Parlament hat für strikte neue Corona-Beschränkungen nach dem Ende des landesweiten Lockdowns in England gestimmt. Die Regierung von Premierminister Boris Johnson erhielt trotz erheblichen Widerstands auch aus den eigenen Reihen genug Stimmen für ihr Vorhaben, das Drei-Stufen-System wieder einzuführen. Dieses sieht weiterhin strenge Beschränkungen in Gebieten mit der höchsten Corona-Warnstufe vor.

USA wollen zuerst Gesundheitspersonal und Pflegeheimbewohner gegen Corona impfen

In den USA sollen das Gesundheitspersonal und Bewohner von Pflegeheimen zuerst gegen das Coronavirus geimpft werde. Das geht aus einer offiziellen Empfehlung für die erste Phase der Impfungen hervor, die ein Expertengremium der Gesundheitsbehörde CDC verabschiedet hat. Die sogenannte Phase 1a der Impfungen soll voraussichtlich noch im Dezember beginnen.

Mehr als 2.500 Corona-Tote in den USA binnen 24 Stunden

In den USA sind innerhalb eines Tages mehr als 2.500 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Binnen 24 Stunden seien landesweit 2.562 Corona-Todesfälle registriert worden, teilte die Johns-Hopkins-Universität mit. So viele Tote hatte es in den USA zuletzt Ende April auf dem Höhepunkt der ersten Infektionswelle gegeben.

Studie: Erste Corona-Fälle in den USA womöglich schon im Dezember 2019

In den USA hat es einer Studie zufolge womöglich schon Mitte Dezember 2019 Corona-Infektionen gegeben - einen Monat vor dem ersten bestätigten Fall. Wissenschaftler der US-Gesundheitsbehörde CDC untersuchten für ihre im Fachmagazin "Clinical Infectious Diseases" veröffentlichte Untersuchung 7.389 Blutspenden, die zwischen dem 13. Dezember und dem 17. Januar dem Roten Kreuz gegeben worden waren.

US-Justiz ermittelt zu möglichem Schmiergeldskandal im Weißen Haus

Die US-Justiz geht einem möglichen Schmiergeldskandal im Weißen Haus nach. Wie aus einem Gerichtsdokument hervorgeht, geht es bei den Ermittlungen um Wahlkampfspenden, mit denen eine mögliche Begnadigung durch den US-Präsidenten erkauft werden sollte. Gegen wen sich der Verdacht richtet, war zunächst unklar. Weite Teile des Dokuments sind geschwärzt, darunter auch alle identifizierenden Informationen.

Barr ernennt US-Sonderermittler zur Untersuchung von Russland-Ermittlungen

US-Justizminister Bill Barr hat einen Sonderermittler ernannt, der die Hintergründe der früheren Ermittlungen zur Russland-Affäre untersuchen soll. In einem Schreiben gibt Barr dem Bundesstaatsanwalt John Durham, der die bereits laufende Untersuchung schon jetzt leitet, den Status eines Sonderermittlers.

Biden ruft Kongress zu neuem Corona-Paket auf

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat den Kongress aufgerufen, schnell ein neues Corona-Hilfspaket aufzulegen. "Der gesamte Kongress sollte jetzt zusammenkommen und ein robustes Hilfspaket verabschieden", sagte Biden bei der Vorstellung seines künftigen Wirtschaftsteams in seiner Heimatstadt Wilmington.

Australiens Wirtschaft überwindet Rezession im dritten Quartal

Die australische Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker gewachsen als erwartet und konnte die pandemiebedingte Rezession, die das Land in der ersten Jahreshälfte erschütterte, hinter sich lassen. Hauptantrieb war ein starker Anstieg der Verbraucherausgaben. Die rohstoffreiche Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, was eine deutliche Umkehr gegenüber dem Einbruch um 7,0 Prozent im zweiten Quartal darstellt und deutlich über den Erwartungen von Ökonomen lag, die von einem Wachstum von 2,5 Prozent ausgingen.

Netanjahus Regierungspartner will für Auflösung des israelischen Parlaments stimmen

Das an der Einheitsregierung in Israel beteiligte Bündnis Blau-Weiß von Verteidigungsminister Benny Gantz will für einen Antrag der Opposition zur Parlamentsauflösung stimmen. Seine Partei, die in einer Koalition mit dem Likud von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu regiert, werde "morgen für die Auflösung des Parlaments stimmen", kündigte Gantz in einer Fernsehansprache an.

Riad dementiert Beteiligung an Tötung von iranischem Kernphysiker

Der saudi-arabische Außenminister Adel al-Dschubeir hat Andeutungen seines iranischen Amtskollegen Mohammed Dschawad Sarif zurückgewiesen, wonach Riad in die gezielte Tötung des Kernphysikers Mohsen Fachrisadeh verwickelt gewesen sein könnte. Es sei Ausdruck der "Verzweiflung" des iranischen Außenministers, dass er Saudi-Arabien für "alles Schlechte" verantwortlich mache, was in seinem Land passiere, schrieb Al-Dschubeir im Online-Dienst Twitter.

+++ Konjunkturdaten +++

Südkorea Verbraucherpreise Nov +0,6% (PROG: +0,9%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Nov -0,1% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Nov +0,6% gg Vorjahr, +0,6% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.