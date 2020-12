Ein Beispiel für die Verbannung ist die Löttechnik, hier ist Blei als Bestandteil des Lotes nahezu nicht mehr im Einsatz. In der Industrie spielt Blei jedoch nach wie vor eine wichtige Rolle. Denn der Einsatz von Blei verbessert das Gleit- und Reibverhalten und sorgt für hervorragende Zerspanbarkeit von Kupferlegierungen. Dort ist die Verwendung von Kupferlegierungen mit einem Massenanteil von bis zu 4 Prozent Blei aufgrund der noch bestehenden Ausnahmeregelung 6c in Anhang III der RoHS-Richtlinie noch möglich. Diese und weitere Ausnahmen enden nach heutigem Stand am 21. Juli 2021. Nach dem Ende ...

