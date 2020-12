Hamburg (ots) - Espresso House, Premium-Coffeeshop-Marke aus Skandinavien, führt heute die erste Flatrate für Kaffee in Deutschland und Skandinavien ein. Für 14,90 Euro können Kaffeeliebhaber einen ganzen Monat lang stündlich einen Filterkaffee oder auch einen der Bio-Tees genießen. Der Gast schließt die Flatrate für 30 Tage über die Espresso House App ab. Anschließend wird hier ein Coupon für einen Kaffee bzw. Tee angezeigt, der an der Kasse eingelöst werden kann. Nach Ablauf von 60 Minuten steht automatisch ein neuer Coupon zur Verfügung. Die Flatrate erneuert sich nach 30 Tagen automatisch, kann aber monatlich gekündigt werden."Der agile Kunde benutzt Abos, wenn es um Filme, Musik oder Lebensmittel geht," so Nikolas Niebuhr, Geschäftsführer von Balzac Coffee und Espresso House Deutschland. "Daher ist es für uns nur konsequent, dass wir unseren Spezialitäten-Kaffee als Flatrate noch einfacher und günstiger zugänglich machen. Damit sind wir Pioniere in Deutschland und Skandinavien."Aufgrund der Corona-Pandemie hat Espresso House die Einführung der Flatrate vorgezogen, um die Kaffeeliebhaber während der aktuell schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen. Denn bereits ab der sechsten Tasse Kaffee rentiert sich die Flatrate für den Gast. Darüber hinaus verkürzt sich die Aufenthaltsdauer in den Shops durch den wegfallenden Bezahlvorgang.Über Espresso HouseEspresso House bietet ein besonderes Kaffeeerlebnis: von Premiumbohnen mit bestem Service bis hin zu einem besonderen Ambiente mit Wohlfühlatmosphäre. Espresso House wurde 1996 in Schweden gegründet und hat sich mit 6.000 Baristas und über 460 Coffeeshops in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und Deutschland zur führenden Premium-Coffeeshop-Marke in den nordischen Ländern entwickelt. Über 100.000 Gäste besuchen täglich ein Espresso House. Espresso House ist Teil der JAB Holding Company.Kontakt:Espresso House GermanyNicolas MayE-Mail: nicolas.may@espressohouse.comMobil: +49 173 352 99 76Original-Content von: Espresso House, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132373/4779605