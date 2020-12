Weiter geht es mit den nächsten Tipps für ein gesundes Homeoffice im Lockdown am "gefühlten" Tag 234. Heute geht es vor allem um die Pausen, um einen gewissen Social Media Detox und die klare Planung/Strukturierung Ihres Arbeits-/Schul-/Heim-Alltags. Stay sane and stay healthy! 4. Weder Superman noch Wonder Woman Wie geht's Ihnen diese Woche? Vielleicht sind auch Sie mit dem Anspruch in diesen Lockdown gestartet, dass Sie weiterhin alles perfekt im Griff haben und gleichzeitig Übermutter/-vater, PädagogIn, hochleistungsfähige MitarbeiterIn und perfekte Führungskraft in Personalunion sind - und die Wohnung aufgeräumt und blitzblank ist. Irgendwie wird einem ja auch von rundum suggeriert, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...