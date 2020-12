Teufen AR (ots) - Das neue Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) verändert die Rahmenbedingungen für Finanz-/Kundenberater*innen und Vermögensverwalter von Grund auf. FinConTec, ein Unternehmen der VVK Gruppe, lanciert als Schweizer Komplettlösung die erste All-in-one-Finanzberatungssoftware für die FIDLEG-konforme Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Vorsorgeplanung. FinConPro erfüllt alle Vorschriften für Kundenschutz und Beratungssicherheit. Und kompensiert den durch FIDLEG verursachten Mehraufwand mithilfe hoher Automatisierung. Mit nur 17 Angaben in einfachen Masken oder nach knapp 10 Minuten erhalten Finanz- und Kundenberater eine aussagekräftige, rechtskonforme Kundenanalyse mit Grafiken.FinConPro automatisiert und verbindet die Aufgaben eines CRM-Tools, eines Finanzplanungs-Tools und von Office-Lösungen in einer für den Schweizer Markt entwickelten, integrierten Business-Software. Sie eignet sich für Finanz- und Kundenberater*innen, Vermögensverwalter, Berater von Banken und Versicherungen. Dank dem personalisierbaren Beratungscockpit erhalten die Anwender einen für ihre Aufgaben optimalen Überblick. Und Kunden jederzeit Einblick in ihr Dossier über das E-Vorsorgecockpit. Alles mit höchster Rechtssicherheit und FIDLEG-konform. Damit bleibt mehr Zeit für Akquise und Kundengespräche.Ein Schweizer ProduktEntwickelt wurde die webbasierte All-in-one-Lösung von FinConTec, ein Unternehmen der in Teufen AR ansässigen VVK Gruppe. Sie wird seit über 20 Jahren vom Schweizer Finanzexperten Willy Graf geleitet, Gründungsdozent für Finanzplanung am heutigen Institut für Finanzplanung IfFP: "Mit FinConPro wird Berater-Zeit wieder zur Kunden-Zeit".FIDLEG-konforme KundenberatungDas neue Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), seit 1. Januar 2020 in Kraft, schafft hohe Anforderungen an den Kundenschutz. Dies hat grosse Auswirkungen auf die Arbeit aller Kundenberaterinnen und -berater in der Finanzberatungsbranche. Grundsätzlich ist eine Kundenberatung neu nur mit der genauen Abklärung der effektiven Verhältnisse und der zukünftigen Wünsche der Kundinnen und Kunden sowie mit einer detaillierten Dokumentation der bei jedem Gespräch getroffenen Entscheide möglich. FIDLEG verlangt bei einer Anlageberatung mit Kenntnis des gesamten Kundenportfolios oder einer Vermögensverwaltung immer eine Eignungsprüfung. FinConPro erfüllt alle neuen Verhaltenspflichten und bietet damit eine in der Schweiz einmalige Beratungssicherheit.www.fincontec.ch (http://www.fincontec.ch)www.linkedin.com/company/fincontec (http://www.linkedin.com/company/fincontec)Pressekontakt:Willy Graf, CEOFinConTec AGHauptstrasse 539053 Teufen ARwilly.graf@vvk.chTelefon 071 333 46 46Mobile 079 438 29 29Original-Content von: FinConTec AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100081187/100860931