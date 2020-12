Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Umfeld eines freundlichen Aktienmarkts geriet der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern unter Abgabedruck, welchen selbst die unter den Erwartungen liegenden Industrie-PMIs in Spanien und Italien nicht dämpfen konnten, so die Analysten der Helaba.Die 10J-Rendite deutscher Staatstitel betrage momentan -0,52%. Der Spread griechischer Titel zu Bunds habe bei 118 Basispunkten das niedrigste Niveau seit Herbst 2009 markiert. Verantwortlich dafür dürfte der optimistische Überwachungsbericht der Eurogruppe sein, wonach Griechenland Fortschritte bei der Umsetzung von Reformen (Insolvenzrahmen, öffentliche Verwaltung usw.) gemacht habe und mit Schuldenerleichterungen (767 Mio. EUR) rechnen könne. Am Primärmarkt werde heute unter anderem eine fünfjährige Bundesobligation versteigert. Die 5J-Benchmarkanleihe rentiere auf einem Niveau von -0,72%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...