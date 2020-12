DJ 2021 soll "Europäisches Jahr der Schiene" werden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die gegenwärtige deutsche und die kommende portugiesische EU-Ratspräsidentschaft planen eine Stärkung des Schienenverkehrs und haben dazu 2021 als "Europäisches Jahr der Schiene" ausgerufen. Am 1. Dezember hätten auch die Europaabgeordneten des Verkehrsausschuss der Trilog-Einigung zwischen Rat, Europäischen Parlament und der EU-Kommission dem Plan zugestimmt, erklärte das Bundesverkehrsministerium in einer Mitteilung in Berlin.

Das Europäische Jahr der Schiene 2021 soll laut den Angaben durch Veranstaltungen, Kampagnen und Initiativen die Schiene als einen nachhaltigen, innovativen und sicheren Verkehrsträger stärken. Weitere Ziele des Jahres seien, das Bewusstsein für die grenzüberschreitende, europäische Dimension des Schienenverkehrs zu schärfen und seinen Beitrag zur Stärkung von Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft in der EU zu erhöhen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erklärte, in den vergangenen Monaten habe man Konkretes angestoßen, so das digitale Zugsteuerungssystem ERTMS, die Modernisierung der Güterwagenflotte und "eine Art Europa-Takt" im Personenverkehr. "Wir wollen die Taktfahrpläne der europäischen Bahnen synchronisieren und so mit dem Trans-Europ-Express 2.0 als Flaggschiff durchgehende Zugverbindungen schaffen." Portugals Verkehrsminister Pedro Nuno Santos war überzeugt, "dass der Schienenverkehr das Herzstück unserer zukünftigen Verkehrsnetze sein wird".

