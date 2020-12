Peking (ots) - Nanning, die Hauptstadt der autonomen RegionGuangxi Zhuang Nationalität in Südchina, hat mit anderen Hafenstädten in Guangxi zusammengearbeitet und sich intensiv in die Belt and Road-Initiative integriert, um aktiv am Bau des neuen westlichen Seelandtransportkanals teilzunehmen, um die Welt zu umarmen.In den ersten 10 Monaten erreichte das bilaterale Handelsvolumen zwischen China und der ASEAN 3,79 Billionen Yuan, was 14,6 Prozent des gesamten chinesischen Außenhandelswerts entspricht. China und ASEAN sind die größten Handelspartner voneinander geworden. Nanning, die Grenz- und Drehscheibe der Öffnung Chinas für ASEAN, hat die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen."Eine große Anzahl grenzüberschreitender E-Commerce-Waren wird über unseren Hafen an den ASEAN-Markt verkauft", sagte Wang Qiyun, Mitarbeiter des Verwaltungsausschusses der Pilot-Freihandelszone der Region Chongzuo in China (Guangxi).In den letzten Jahren hat Nanning das neue Modell des "grenzüberschreitenden elektronischen Handels plus internationalen multimodalen Verkehrs" aktiv untersucht. Der Straßentransportkanal des grenzüberschreitenden elektronischen Handels zwischen China und Vietnam hat den normalen Betrieb realisiert. Der Bau des internationalen Eisenbahnhafens Nanning wurde beschleunigt. Immer mehr einheimische Produkte werden über "Nanning Channels" exportiert.Inzwischen hat der neue westliche Seelandtransportkanal den westlichen Teil Chinas mit der Region Pan-Beibu Gulf verbunden.Xie Yunqiang, stellvertretender Direktor der Logistikabteilung der Guangxi Iron and Steel Group, stellte vor, dass die Eisen- und Stahlbasis des Unternehmens in der Stadt Fangchenggang von Guangxi über 14 unterstützende Terminals mit einer jährlichen Kapazität von über 40 Millionen Tonnen verfügt. Mit 19,24 Kilometern unterstützender Eisenbahnlinien sind Terminals direkt mit Stahlwerken verbunden.Außerdem wurde der Bahnhof für Eisenbahncontainer in Qinzhou der autonomen Region im Juni letzten Jahres offiziell in Betrieb genommen. Dank der Präferenzpolitik konnten die Logistikkosten zwischen Hafen und Eisenbahn um mehr als 30 Prozent effektiv gesenkt werden.Autoteile, tropische Früchte und andere Produkte haben die Verbraucher durch den Seeverkehr schneller erreicht. Der neue westliche Seelandtransportkanal hat eine rasante Entwicklung erlungen.Dank des neuen westlichen Land-See-Transportkanals, der Pilot-Freihandelszone Chinas (Guangxi) und des Baus eines offenen Finanztors zur ASEAN umarmt Nanning die Welt und stellt die "Nanning-Kanäle" vollständig dar.See the original link: https://en.imsilkroad.com/p/317936.htmlPressekontakt:Gao JingyanTel. +86-1355-2905-167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4779699