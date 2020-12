DGAP-Ad-hoc: HBI-HYPERION SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

HBI-HYPERION SE führt Kapitalerhöhung durch und startet als Inkubator mit erster Beteiligung an europäischem Fintech-Unternehmen



02.12.2020 / 10:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HBI-HYPERION SE führt Kapitalerhöhung durch und startet als Inkubator mit erster Beteiligung an europäischem Fintech-Unternehmen Berlin, 02. Dezember 2020: Die HBI-HYPERION SE (WKN: A2AAC8, ISIN: DE000A2AAC81) hat ihre beschlossene Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 125.000 durch Ausgabe von 125.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter Ausnutzung des bestehenden "Genehmigten Kapitals 2018" und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich vollständig durchgeführt. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister ist erfolgt. Das Grundkapital beträgt nunmehr EUR 375.000. Die HBI-HYPERION SE gibt außerdem eine erste strategische Investition in ein europäisches Fintech-Unternehmen bekannt. HBI-HYPERION SE hat einen Wandelanleihevertrag gezeichnet, um eine maximale Aktienbeteiligung in Höhe von 30% erreichen zu können. Das Fintech-Unternehmen wird ein attraktives Mobil- und Web-Banking Ökosystem entwickeln, sichert seinen Kunden eine aufsichtsrechtliche konforme Symbiose zwischen Fiat-Währungen und Krypto-Assets und schafft für die Kunden ein grenzenloses Hybrid-Banking-Erlebnis. Damit verfolgt die HBI-HYPERION SE den im Sommer 2020 angekündigten Strategiewechsel künftig als Inkubator zu agieren. Als strategischer Finanzpartner fokussiert das Unternehmen die Umsetzung neuer Gescha¨ftskonzepte, dies insbesondere in den Bereichen Blockchain, Proptech und Kryptowährungen. Kontakt für Rückfragen:

HBI-HYPERION SE

Kurfürstendamm 11

10119 Berlin

E-Mail: info@hbi-hyperion.com

www.hbi-hyperion.com 02.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de