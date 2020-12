Für EMX Royalty-Beobachter steht die Partnerschaft mit Ridgeline MInerals beispielhaft für das Geschäftsmodell der Kanadier. Mit dem Börsengang von Ridgeline werden die Werte nun sichtbar.

Projekte identifizieren, dann veroptionieren und profitieren

EMX Royalty (3,99 CAD, 2,55 Euro; CA36873J1075) besitzt mittlerweile gut 200 Projekte von Explorationsgebieten über Lizenzverträge (Royalties) bis hin zu Beteiligungen an Partnerunternehmen. Um das Geschäftsmodell vorzustellen, können die Verträge mit Ridgeline Minerals über zwei Explorationsprojekte in Nevada herangezogen werden. Diese hat Ridgeline im jüngst herausgegebenen Quartalsbericht nochmals besonders erwähnt.

Am 17. August führte Ridgeline Minerals seinen Börsengang durch. Mit 0,64 CAD ging dieser über die Bühne. Danach stieg der Aktienkurs auf 0,74 CAD und ging dann bis auf 0,34 CAD zurück. Damit beträgt der Börsenwert nun knapp 17 Mio. CAD. EMX besitzt 9,9 Prozent an Ridgeline, was aktuell mehr als 1,6 Mio. CAD an Wert bedeutet. Mit dem Börsengang kann nun also auch eine Bewertung des Veroptionierungsgeschäfts über die beiden Nevada-Projekte Swift und Selena erfolgen. Hinzu kommen noch Royalty-Einnahmen für die zukünftige Produktion und Meilensteinzahlungen. Dieser Deal schafft somit neben der Beteiligung zukünftig weitere Einnahmen.

Das Swift-Goldprojekt

Swift ist ein Goldprojekt im Carlin-Stil. Es befindet sich entlang des berühmten Cortez-Trends in Nevada im Battle Mountain-Eureka-Trend. Nur 10 Kilometer entfernt ist die Lagerstätte von Barrick Gold. Swift grenzt an die historische Elder Creek-Mine in Nevada. Im Jahr 2017 erworben, konnte EMX bereits Proben entnehmen, Kartierungen anfertigen und Interpretationen erarbeiten. Gesteine mit Goldmineralisierung konnten ausfindig gemacht werden. Laut einer Vereinbarung zwischen EMX und Ridgeline Minerals erhält EMX einen Anteil von 9,9 Prozent an Ridgeline (dabei ist auch das Selena-Projekt abgedeckt) und für das Swift-Projekt eine Lizenzgebühr von 3,25 Prozent sowie Vorauszahlungen und Meilensteinzahlungen.

Das Selena-Projekt in Nevada

Auch dieses Projekt ist ein Goldprojekt im Carlin-Stil. Gelegen in White Pine County, Nevada, liegt es nur 7,5 Kilometer entfernt von der Golden Butte-Mine. Selena punktet mit einer flachen Goldmineralisierung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...