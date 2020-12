Köln (ots) - Welche Beziehung kommt an ihre Grenzen? Beim neuen TVNOW-Original "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" stellen sich ab 8.12. vier Pärchen- und drei Freunde-Teams für das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro der härtesten Herausforderung ihres Lebens. Gemeinsam erspielen sich die Teams in diversen Challenges ihr Preisgeld, das am Ende aber von nur einem Couple gewonnen werden kann. Dabei sind die Paare sowohl Teamkameraden und Mitbewohner als auch harte Konkurrenten. Bevor die Couples jedoch ihre erste Challenge in der Auftaktfolge bestreiten können, müssen sie bereits beim Einzug in die Camping-Idylle erste Hürden meistern. Ein verlassener See und große Glamping-Zelte inmitten unberührter Natur erwarten sie. Doch im Camp angekommen treffen manche der Paare auf vertraute Gesichter, was nicht nur auf Begeisterung stößt...Einzug ins Camp: "Ich möchte das nicht, lieber ziehe ich gar nicht ein!"Während Siria und Davide den Einzug ins Camp mit dem Fahrrad zurücklegen, scheinen Christina und Aleks die Aussicht vom Berggipfel auf den atemberaubenden Bergsee und die Glamping-Zelte zunächst zu genießen. Doch als sie erfahren, dass sie den Berg hinabsteigen müssen, bricht Christina in Tränen aus. "Lieber ziehe ich gar nicht ein!" Daniele und Laura hingegen genießen den Waldspaziergang und bekräftigen ihre Liebe, indem sie ihre Anfangsbuchstaben in Stein meißeln. Ob die Liebe der beiden dadurch gestärkt wird? Daniele ist jedenfalls zuversichtlich und hat sich fest vorgenommen, diesmal gemeinsam mit seinem "Schatzi" endlich mal den ersten Platz zu belegen...Kennenlernen der Kandidaten: "Wir stehen auf den gleichen Typen und teilen gerne einen Mann!"Bei ihrem Einzug ins Camp auf einem Esel sind Martin und Dominic nicht nur von dem Charme des Waldes verzaubert, auch Aleks verdreht den beiden "Schwestaan" den Kopf. "Ich muss gestehen, dass ich ein riesengroßer Fan von Aleks bin", gesteht Martin. "Du guckst dem in die Augen und hast das Gefühl, der hypnotisiert dich. Ich würde ihn nicht von der Bettkannte stoßen." Und auch Kumpel Dominic scheint nicht abgeneigt: "Wir stehen auf den gleichen Typen und teilen gerne einen Mann..." Was wohl Aleks' Freundin Christina davon hält? Von ihrer neuen Camp-Mitbewohnerin Siria ist sie zumindest gar nicht angetan: "Das größte Fake-Paar überhaupt!" Und auch Siria stellt gleich zu Beginn klar: "Ich glaube, es ist wirklich ein tolles Team hier, bis auf Christina. Ich mag die Frau nicht, ich konnte sie nie leiden. Wenn sie meint aufzumucken, hat sie sich mit der Falschen angelegt!"Die erste ChallengeBei der Team-Challenge "Sprung über die Klippe" müssen Melody und Xenia als erstes ihre Kenntnisse übereinander unter Beweis stellen. Auch wenn Xenia über das Liebesleben ihrer Freundin nicht zu 100 Prozent informiert ist - mit ihrer Vagina ist sie dennoch vertraut. Damit bringt sie Melody näher an das Ende der Planke, auf der sie steht. Ganz zur Freude des Teams. Doch wird Melody sich trauen, in den Abgrund und in die Tiefen des Sees zu springen? Nach der Challenge ist jedenfalls nichts mehr wie zuvor: Liebe und Freundschaft werden in Frage gestellt, das Gefühl von Verrat macht sich im Camp breit. Wer wusste von der Affäre zweier Campmitglieder? Und beeinflusst das die erste Nominierung zur Exit-Challenge?TVNOW zeigt insgesamt zehn Folgen von "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" ab dem 8. Dezember 2020 immer dienstags, los geht es mit einer Doppelfolge. RTL strahlt zudem die 1. Folge am 12.12. um 01:50 Uhr und noch einmal am 13.12. um 00:00 Uhr aus. Das Format ist eine Eigenentwicklung von RTL Studios für TVNOW.Pünktlich zum Start des neuen TVNOW-Originals wird YouTuberin Mirella Precek exklusiv für ihren YouTube-Kanal "mirellativegal" Szenen von "CoupleChallenge" erhalten und in 10 Folgen von "Das Beste aus TV by mirellativegal - CoupleChallenge" - ebenfalls auf TVNOW zu sehen - in ihr Programm einbauen, um über das Format zu sprechen.Die exklusive Preview der 1. Folge "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" finden Sie in unserem Media Hub: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/tvnow/index.htmlEine Bildproduktion zu "CoupleChallenge" finden Sie hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/bildproduktion/CoupleChallenge-das-staerkste-Team-gewinnt/).Weitere Informationen zu den Teilnehmern, den Spielregeln, Interviews sowie Episodentexte finden Sie in der Pressemappe im Media Hub (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/CoupleChallenge-Das-staerkste-Team-gewinnt/).Über TVNOW:TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland - und mit monatlich bis zu 5,95 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste Streamingdienst im deutschen Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 47.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights wie "GZSZ", "Der Bachelor" oder "Shopping Queen", die live oder sogar schon vor der TV-Ausstrahlung gestreamt werden können, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten - von und für TVNOW produzierte Highlights aus allen Genres. Dazu gehören u.a. TVNOW-Originals wie der Grimme-Preisträger "Prince Charming", die Dating-Show "Temptation Island", die Event-Serie "Sunny - Wer bist du wirklich?", die erste Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet" - produziert von Raab TV - sowie ein umfangreiches Spielfilmpaket und exklusive Serien-Highlights, darunter der Emmy-Rekordbrecher "Schitt's Creek". Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut und in Kürze um weitere Genres, u.a. um die Fiction-Offensive mit elf hochkarätig besetzten Serien erweitert. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHTVNOW KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4779717