Österreichische Finanz-Community wählt "coronabedingt" zum Börsenunwort des Jahres 2020. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen "Lockdown" und "Dividendenverbot". Börsen-Chef Christoph Boschan: "Entscheidend für Anleger ist in dieser Situation, den Blick über die Tagesaktualität hinaus auf längerfristige Entwicklungen zu richten. Wer coronabedingt die Aktie als Sachwertinvestition entdeckt, der hat in der Krise die Chance erkannt und diese hoffentlich beim Schopf gepackt". Seit 2017 ermittelt die Wiener Börse in Anlehnung an das österreichische Wort des Jahres das Börsenunwort. 2019 wählte die heimische Finanz-Community "Brexit" zum Börsenunwort, 2018 fiel die Wahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...