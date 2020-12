DJ Daimler produziert mit Foton schwere Lkw in China

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler wird künftig mit seinem chinesischen Partner Beiqi Foton Motor im weltweit wichtigsten Markt auch schwere Nutzfahrzeuge produzieren. Die Unternehmen wollen laut Mitteilung über ihr Joint Venture Beijing Foton Daimler Automotive Co Ltd schwere Sattelzugmaschinen der Marke Mercedes-Benz für das obere Segment fertigen. Für den Erwerb eines Werks sowie die Vorbereitung neuer Infrastruktur und Fertigungslinien sollen über 485 Millionen Euro investiert werden.

"Als größter Lkw-Markt der Welt ist China von zentraler Bedeutung für uns und zu einem der wichtigsten Märkte für zukünftiges Wachstum geworden", erklärt Daimler-Truck-CEO Martin Daum in der Mitteilung. Um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, sollen schwere Mercedes-Benz Sattelzugmaschinen in China für China produziert werden. Der chinesische Lkw-Markt befinde sich im Wandel, vor allem auf dem Gebiet des Langstreckentransports, ergänzte Hubertus Troska, der das China-Geschäft des DAX-Konzerns verantwortet. "Der wachsende E-commerce- und Logistik-Markt bietet viele Möglichkeiten für uns."

Das vor knapp neun Jahren gegründete Joint Venture Beijing Foton Daimler (BFDA) soll mit der Produktion der Sattelzüge in zwei Jahren beginnen.

Der chinesische Markt für schwere Lkw hatte 2019 ein Volumen von 1,1 Millionen Einheiten. Für 2020 könne man davon ausgehen, dass mehr als die Hälfte der weltweit verkauften Lkw in China zugelassen werden, so Daimler. Daimler Trucks verfolgt in dem Land eine zwei Säulen Strategie: Einerseits werden importierte Mercedes-Benz Lkw vertrieben, andererseits zielt BFDA mit lokal produzierten Lkw der Marke Auman auf das preissensiblere Segment. Mit der Produktion von schweren Sattelzugmaschinen wird BFDA das Portfolio ergänzen.

