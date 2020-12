Gerade zu Weihnachten ist es verlockend, Geschenke zu kaufen und später zu zahlen. Finanzierungsangebote locken in den Warenhäusern und bei Online-Händlern. Doch ist dies eine gute Idee? Die Gunst der Stunde beim Zins Aktuell gibt es historisch tiefe Zinsen und damit sind Kredite so günstig wie noch nie. Doch muss man dies ausreizen? Der Blick auf das Zinsumfeld zeigt, dass dies nicht nur in Deutschland, also Europa (über die EZB) so ist: Internationale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...