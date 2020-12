Leipzig (ots) - Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde präsentieren am 5. Dezember, ab 20.15 Uhr, live aus Leipzig die TV-Show "Weihnachten bei uns". Im Anschluss, 22.35 Uhr, startet "Katrin Weber late night" mit vier neuen Ausgaben. Die erste Ausgabe der "late night" ist ab 2. Dezember in der Mediathek abrufbar.Live vom MDR-Gelände in Leipzig kommt in diesem Jahr die MDR-Show "Weihnachten bei uns", zu Gast sind zahlreiche musikalische Stars, die in weihnachtlicher Kulisse zwischen winterlichen Buden und Bühnen auftreten werden. Angelo Kelly & Family, Annett Louisan und Jeanette Biedermann, Götz Alsmann, Mike Leon Grosch, Kerstin Ott, Cassandra Steen sowie Marina Marx und viele andere bringen den Zuschauerinnen und Zuschauern an den Bildschirmen weihnachtliche Stimmung ins Haus.In der Show werden virtuell auch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu Gast sein - wenn Zuschauerinnen und Zuschauer erzählen, wie sie in diesem Jahr Weihnachten feiern und trotz aller Umstände auch 2020 eine zauberhafte Weihnachtszeit gestalten.Aufgrund der derzeitigen Corona-Beschränkungen wird die Sendung ohne Publikum stattfinden.Direkt im Anschluss startet das MDR-Fernsehen um 22.35 Uhr eine neue Staffel von "Katrin Weber late night". Die Entertainerin lädt erneut jeweils zwei Gäste in den Leipziger Academixer-Keller ein -zu dem, was sie am besten kann: Plaudern, Lachen und Singen. In ihrer ganz persönlichen Late-Night-Show trifft sie in der ersten Ausgabe des Jahres Sängerin und Moderatorin Dagmar Frederic. Hinzu kommt Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch, der es mit Skifahren, Schießen und einer kleinen "Schnodderschnauze" zu Weltruhm gebracht hat. Am 12. Dezember trifft Katrin Weber um 22.20 Uhr auf zwei Männer die unterschiedlicher nicht sein können. Der eine weiß, was angesagt ist: Modeschöpfer und Glitzerdesigner Harald Glööckler. Der andere ist Ur-Bayer und Neu-Leipziger Waldemar 'Waldi' Hartmann.Am 19. Dezember, 22.20 Uhr, erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer einen der letzten Fernsehauftritte von Karl Dall. Er war ein ganz besonderer Wunschgast von Katrin Weber, die zu diesem Abend auch Bestseller-Autor Wladimir Kaminer begrüßt. Die Aufzeichnung fand am 12. Oktober statt. Am 26. Dezember sind 22.15 Uhr Ute Freudenberg und Henry Maske zu Gast. Das Box-Idol wird hier das erste Mal im Fernsehen singen. Am 2. Januar um 22.20 Uhr gibt es dann ein "Best-of" der vier Sendungen.Aufgrund der derzeitigen Corona-Beschränkungen fanden die Aufzeichnungen ohne Publikum vor Ort statt. Die neuen Folgen sind jeweils 3 Tage vorher in der Mediathek für ein Jahr abrufbar (Folge 2 erst 2 Tage vor Ausstrahlung): https://www.ardmediathek.de/mdr.Auch bei MDR-JUMP wird es wieder weihnachtlich: Am 11.12. präsentieren Sarah von Neuburg und Lars Christian Karde eine zweistündige Weihnachts-Live-Show und verlegen damit pandemiebedingt die traditionelle MDR JUMP-Weihnachts-Tour ins Radio. Neben vielen bekannten Künstlerinnen und Künstlern werden auch die Hörerinnen und Hörer aktiv in die Sendung eingebunden.Zum Jahresende bündelt der MDR sein Programm erneut unter dem Schwerpunkt "Weihnachten bei uns". Dabei wird das MDR-Publikum in TV, Hörfunk und Online in diesem besonderen Jahr mit der gemeinschaftsstiftenden Aktion "Gemeinsam statt einsam" angesprochen gemeinsamstatteinsam.Musikalisch begleitet wird die Kampagne mit dem eigens produzierten Song "10.000 Fragen", den Jeanette Biedermann mit dem MDR-Sinfonieorchester interpretiert und der Premiere bei der "Goldenen Henne 2020" hatte.Neben einer Schwerpunktwoche und verschiedenen Wochenserien im MDR-Nachmittag sind viele weitere Formate und Sendungen in TV, Radio und Online beteiligt. Dazu gehören u. a. "MDR fragt", "Hauptsache gesund", "Riverboat", "Weihnachten bei uns", "Mach dich ran!", die "José Carreras Gala", die Auszeichnung "Thüringer des Jahres", "Nah dran", "Tierisch, tierisch", die "Adventsaktion von MDR SACHSEN", MDR Wissen sowie die die "Jungen Angebote" des MDR.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4779811