Straßburg (ots) - Da das traditionelle Weihnachtskonzert "Christmas in Vienna" in diesem Jahr pandemiebedingt nicht wie gewohnt im Wiener Konzerthaus stattfinden kann, strahlt der europäische Kulturkanal ARTE am Heiligabend um 18.15 Uhr eine kleinere, in Kooperation mit dem ORF für das Fernsehen adaptierte Family-Edition des Konzertevents aus. Neben namhaften KünstlerInnen wie Thomas Hampson, Angelika Kirchschlager, Camilla Nylund, Saimir Pirgu und Luca Pisaroni werden sich unter anderem die Wiener Sängerknaben zusammenfinden, um gemeinsam zu musizieren und ein Zeichen für Zusammenhalt zu setzen.Gemeinsam mit dem Veranstalter und den KünstlerInnen der "Christmas in Vienna"-Familie haben sich der europäische Kulturkanal ARTE und der ORF entschlossen, ein Weihnachtskonzert im derzeit erlaubten Rahmen dennoch möglich zu machen.Im Rahmen eines Hauskonzerts in den Räumlichkeiten des Hotel Sacher werden Thomas Hampson, Angelika Kirchschlager, Camilla Nylund, Saimir Pirgu und Luca Pisaroni Weihnachtslieder aus ihrer Heimat und aus dem klassischen Repertoire präsentieren. Musikalisch unterstützt werden sie dabei vom Cello-Quartett Kolophonistinnen, den Neuen Wiener Concert Schrammeln und dem Pianisten Maciej Pikulski.Als Höhepunkt und zugleich Abschluss des Abends werden sich die KünstlerInnen im Wiener Stephansdom einfinden, um dort unter der musikalischen Leitung von Sascha Goetzel, gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben sowie freischaffenden MusikerInnen aus elf Nationen, "Stille Nacht" erklingen lassen. Mit dem Konzert setzen die KünstlerInnen ein Zeichen für Zusammenhalt, in einer Zeit in der ein Miteinander nicht mehr selbstverständlich ist."Christmas in Vienna" ist eine Produktion der felix breisach medienwerkstatt im Auftrag von ORF und ARTE.Christmas in Vienna 202021. Dezember 2020, um 22.30 Uhr in ORF 224. Dezember 2020, um 18.15 Uhr auf ARTE