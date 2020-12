Linz (www.anleihencheck.de) - Der japanische Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes liegt mit 49,0 Punkten nach wie vor im so genannten Kontraktionsbereich, also unter der Wachstumsschwelle bei 50,0, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Trotz vergleichsweise "weichem Lockdown" zeige sich die japanische Wirtschaft durch die Pandemie stark gebeutelt, was der BIP-Rückgang um 8,00% im 2. Quartal belege. Woran das liege? Nun, als exportorientierte Volkswirtschaft sei Japan stark von den Entwicklungen in den USA und in Europa abhängig. Die schwachen Daten würden auf eine nur langsame Erholung der japanischen Wirtschaft hindeuten. Hier käme vielerorts die Notenbank unterstützend ins Spiel. Doch genau hier liege das Problem in der Sache. ...

