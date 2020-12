FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.12.2020 - 11.00 am



- BOFA RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1725 (1716) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 2840 (2410) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ANTOFAGASTA TO 'NEUTRAL' ('UNDERP.') - TARGET 1180 (890) P - CREDIT SUISSE RAISES ASHTEAD GROUP TARGET TO 3425 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 230 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 640 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 165 (135) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES HSBC PRICE TARGET TO 350 (305) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 35 (32) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 130 (100) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 480 (415) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 150 (105) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2200 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1300 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 265 (240) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 170 (200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1450 (1725) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1900 (2275) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2750 (2500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 275 (250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 270 (230) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES NCC GROUP PRICE TARGET TO 245 (244) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2350 (2100) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 400 (425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL B TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1700 (1600) PENCE - JPMORGAN RAISES SHELL TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1700 (1600) PENCE - PEEL HUNT RAISES IWG PRICE TARGET TO 360 (255) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 1030 (1070) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1563 (1640) PENCE - 'BUY'



