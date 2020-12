Unterföhring (ots) -- Das Sky Original mit "Game of Thrones"-Star Maisie Williams in der Hauptrolle- Ab 4. Dezember 2020 als komplette Staffel auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf- Am 4 und 11. Dezember mit je drei Episoden hintereinander auf Sky Atlantic Unterföhring, 2. Dezember 2020 - Eine junge Außenseiterin will den Tod ihres Vaters rächen, doch dabei läuft einiges schief. Der humorvolle Rachefeldzug des "Game of Thrones"- Stars Maisie Williams im Sky Original "Two Weeks To Live" ist ab 4. Dezember als komplettes Box-Set auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf verfügbar. Am 4. und 11. Dezember gibt es jeweils drei Episoden am Stück ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen.Über "Two Weeks To Live":Als kleines Mädchen musste Kim Noakes (Maisie Williams) mit ansehen, wie ihr Vater ermordet wurde. Nach seinem Tod lebte sie mit ihrer Mutter (Sian Cliford) versteckt in der Wildnis und schwor sich, eines Tages den Mord zu rächen. Jetzt ist sie erwachsen und will ihren Plan in die Tat umsetzen. Schwerbewaffnet verlässt sie heimlich ihr Zuhause im Wald und trifft unterwegs den unbeholfenen Nicky (Mawaan Rizwan), der Gefallen an ihr findet. Dank Kim findet er sich plötzlich mitten in einem brutalen Krieg zwischen skrupellosen Gangstern, korrupten Polizisten und Kims unberechenbarer Mutter wieder.Mit jeder Menge schwarzem Humor und absurd-komischen Szenen sorgt das sechsteilige Sky Original "Two Weeks To Live" für eine unterhaltsame Revenge-Dramedy. Ob im Nahkampf mit einem alten Gangsterboss oder im Streit mit dem Besitzer eines Schnellimbiss - wo Maisie Williams die Fäuste fliegen lässt, hinterlässt sie eine Schneise der Verwüstung. Die 23-jährige Hauptdarstellerin wurde durch die Rolle der Arya Stark in "Game of Thrones" bekannt.Facts:Originaltitel: "Two Weeks To Live", Dramedyserie, 6 Episoden, je ca. 30 Minuten, GB 2020. Ausführender Produzent: Phil Temple. Serienschöpferin und Autorin: Gaby Hull. Regie: Al Campbell. Darsteller: Maisie Williams, Sian Cliford, Mawaan Rizwan, Taheen Modak, Thalissa Teixeira, Kerry Howard, Sean Pertwee, Jason Flemyng.Ausstrahlungstermine:Ab 4. Dezember als komplettes Box-Set auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf verfügbar. Am 4. und 11. Dezember gibt es jeweils drei Episoden am Stück ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic. Wahlweise auf Deutsch oder im Original.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl", der BAFTA-prämierten Miniserie "Patrick Melrose" und der internationalen Hits "Babylon Berlin" und "Riviera", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day" mit Jude Law, "ZeroZeroZero" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Gary Davey als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Commercial Officer, Caroline Cooper als Chief Finance Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Director Original Production Sky Italia und Marcus Ammon als Director Original Production Sky Deutschland.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4779899