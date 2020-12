DJ Städtebund: Für digitale Kommune zweistelliger Milliardenbereich nötig

BERLIN (Dow Jones)--Für drei Viertel der Kommunen sind fehlende Finanzmittel das größte Hindernis für die weitere Digitalisierung ihre Dienstleistungen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) und des Digitalverbands Bitkom unter 623 Gemeinden zwischen Ende August und November. DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg rechnet mit einem Finanzbedarf im zweistelligen Milliardenbereich, wenngleich dies je nach Kommune schwanke. "Was wir brauchen, ist eine nachhaltige und dauerhafte Finanzierung."

Landsberg: "Wir brauchen eine digitale Identität"

Weitere Defizite sind der Mangel an Fachkräften (58 Prozent), gefolgt von fehlender fachlicher Unterstützung durch das jeweilige Land (39 Prozent). Für mehr als ein Fünftel der Verwaltungen (22 Prozent) ist zudem ein unklarer Rechtsrahmen ein wichtiges Hemmnis für die weitere digitale Entwicklung. So müssten Bürger für die Beantragung ihres Personalausweises immer noch persönlich aufs Amt gehen, sagte Landsberg. Das müsse sich ändern: "Wir brauchen eine digitale Identität." So wünschen sich die meisten Befragten von der Politik neben mehr finanzieller Hilfe auch einheitlichere Vorgaben und Standards (76 Prozent).

Laut der Umfrage räumen die Kommunen der digitalen Transformation aber insgesamt nur einen geringen Stellenwert ein. Unabhängig von der Bewältigung der Corona-Krise sind die Finanzen (68 Prozent), die Wohnentwicklung (39 Prozent), Kita und Ganztagsbetreuung (34 Prozent), Abwanderung und Überalterung (32 Prozent) die Top-Themen, während die Digitalisierung mit nur 31 Prozent auf dem fünften Platz landet. Dennoch will jede zweite Gemeinde (54 Prozent) ihre Digital-Budgets im kommenden Jahr etwas oder stark erhöhen.

Priorität bei den Ausgaben haben für drei Viertel der Befragten die Verwaltung, gefolgt von der IT-Infrastruktur/Datensicherheit und entsprechenden Plattformen. Investitionen in die Bildung sieht nicht einmal jede dritte Kommune als vorrangig an - und das trotz des 6 Milliarden Euro schweren Digitalpaktes Schule. DStGB-Hauptgeschäftsführer Landsberg erklärte, dass es hier noch Diskussionsbedarf gebe, warum die Kommunen für die digitale Ausstattung der Schulen zuständig seien. IT-Anschaffungen seien schließlich teurer als der Kauf von Kreide.

Große fachliche Defizite bei den Mitarbeitern

Insgesamt zeigen sich noch große Lücken bei den digitalen Kompetenzen. Weniger als ein Drittel (29 Prozent) der Kommunen stuft sich selbst als digitale Vorreiter ein, knapp zwei Drittel (61 Prozent) gar als Nachzügler. 7 Prozent sagen gar, sie hätten den Anschluss an die Digitalisierung verpasst. Gute digitale Kenntnisse bescheinigen nur 27 Prozent der Kommunen dem Großteil ihrer Mitarbeiter - mehr als die Hälfte (51 Prozent) sehen wenige oder nahezu keine ihrer Beschäftigten dazu in der Lage.

Auch beim Homeoffice hakt es noch: Dies ist trotz Corona bislang nur in jeder zweiten Kommune überhaupt möglich, zumeist mangels IT-Ausstattung. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) sehen dies auch nach Ende der Pandemie grundsätzlich nicht als Option, während 41 Prozent mehr und flexibleres Homeoffice anbieten wollen. Als Vorreiter unter den Kommunen sieht Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder etwa Städte wie Hamburg oder Darmstadt. Die elektronische Akte, die besonders für Unternehmen von Vorteil wäre, ist erst in 16 Prozent der befragten Kommunen im Einsatz. Immerhin planen sechs von zehn ihre Anschaffung.

