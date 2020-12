Köln (ots) - Mit der Veröffentlichung der digital restaurierten Fassung von "Luzie, der Schrecken der Straße - Die komplette Serie" demonstriert die WDR mediagroup / Release Company pünktlich zur Weihnachtszeit, dass sich in den Archiven wahre Schätze befinden! Luzie und die beiden lebendig gewordenen Knetfiguren Friedrich & Friedrich erleben zahlreiche lustige Abenteuer und haben Generationen von Kindern mit ihren Geschichten glücklich gemacht. Der ebenso charmante wie zeitlose Kinder-Kult-Klassiker vermittelt Lebensfreude und Mut und bringt jeden zum Strahlen: Den Erwachsenen bietet er eine wunderbare Zeitreise und den Kindern grandiose Unterhaltung.Die liebevolle gestaltete Sammleredition überzeugt mit einer beeindruckenden Bildqualität, das Material wurde erstmalig in HD abgetastet und digital restauriert und erscheint erstmals auf Blu-ray und DVD. Enthalten ist eine Bonus-DVD mit über 75 Minuten exklusiven Extras. Geboten wird u.a. der Original-Trailer sowie ein Auszug aus einer Preisverleihung von 1981, in der auch der damalige Regisseur und Redakteur zu Wort kommen. Ergänzt um ein 24-seitiges Booklet mit tollen Fotos und exklusiven Hintergrundinformationen lässt die Sammleredition die Herzen aller Luzie-Fans und solcher, die es werden wollen, höherschlagen!Ab dem 11. Dezember kommt Luzie, der Schrecken der Straße - Die komplette Serie als hochwertige DVD- und Blu-ray-Box in den Handel.Luzie ist sechs Jahre alt und zählt die Tage bis zu ihrem ersten Schultag, denn sie fühlt sich in der Stadt einsam. Da beide Eltern arbeiten und alle ihrer Freundinnen verreist sind, schließt sie sich Oswald und seiner gefährlichen Straßenbande an. Um aufgenommen zu werden, muss Luzie verschiedene Mutproben bestehen, unter anderem ein Päckchen Knete stehlen. Sie staunt nicht schlecht, als aus der Knetmasse eine große orangefarbene und eine kleine grüne Figur entstehen: Friedrich und Friedrich. Sie können ihre Form verändern, setzen die Wohnung unter Wasser und lassen es in der Küche schneien. Luzies Langeweile ist verflogen und ihre beiden Knetgummi-Freunde helfen ihr sogar, sich in der Bande durchzusetzen.Ab sofort steht der Trailer bereit.Hier finden Sie zur Vorbereitung Ihrer Beiträge die Links zum Verlinken und Einbetten:Trailer zum Verlinken:https://youtu.be/5fUfjKpWyEITrailer zum Einbetten:https://www.youtube.com/embed/5fUfjKpWyEIProduktinformationLuzie, der Schrecken der Straße - Digital Restauriert (Sammleredition)- Veröffentlichung: 11.12.2020- Produktionsland: Tschechoslowakei, Deutschland- Produktionsjahr: 1980- Genre: Kids- Medium: DVD, Blu-ray- UVP DVD: 14,99 EUR- UVP Blu-ray: 24,99 EUR- EAN DVD: 4042999129924- EAN Blu-ray: 4042999129931- Laufzeit: ca. 180 Min. + ca. 75 Min. Bonus- Bildformat DVD: 16:9 | 1,33:1- Bildformat Blu-ray: 16:9 | 1,33:1 Sidematted 1080/25p- Tonformat: Dual Mono Deutsch- FSK: Ab 0 Jahren- Extras: Bonus-DVD mit über 75 Min. Extras inkl. Original-Trailer und Preisverleihung von 1981- Verpackung DVD und Blu-ray: Hochwertiges Digipac im Schuber inkl. 24-seitigem Booklet mit ex-klusiven Hintergrundinformationen Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeBilser Str. 11 - 13, 22297 HamburgTel. 040 / 514 011 - 68E-Mail: presse@daspressebuero.comGaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 Kölngaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/4779921