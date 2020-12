Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Blick auf das näher rückende Jahresende schließt sich das Zeitfenster für Emittenten, um nochmals auf dem Primärmarkt aktiv zu werden, so die Analysten der Helaba.Gestern sei die Banca Monte dei Paschi di Siena mit einem 5,1-jährigen Senior-Unsecured-Benchmark-Papier an den Markt gekommen. Heute sei damit zu rechnen, dass Credit Agricole einen Senior-Non-Preferred-Social-Bond platziere. Darüber hinaus seien zunächst keine weiteren Mandate in der Pipeline. Für Gesprächsstoff im Bankenumfeld habe die überraschende Nachricht gesorgt, dass der Chef der Unicredit, Jean Pierre Mustier, das Geldhaus nach dem Auslaufen seines Vertrages im April verlassen werde. Als Grund für den Rückzug habe Mustier angeführt, dass seine Vorstellungen zur Strategie nicht mit denen des Verwaltungsrats im Einklang stünden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...