Köln (www.anleihencheck.de) - Chris Iggo, CIO AXA Investment Managers Core Investments, analysiert, ob die jüngsten Rekordhochs an den Aktienmärkten auch im kommenden Jahr Bestand haben könnten und warum die wirtschaftlichen Aussichten für 2021 ermutigend sind.In Gesprächen mit Investoren scheine ein allgemeiner Konsens zu bestehen: Die wirtschaftlichen Aussichten für die nächsten Jahre seien ermutigend. Dies zeige sich etwa deutlich im Unternehmenssektor. Hier deute sich eine steigende Nachfrage an, die durch gegenwärtig geringe Lagerbestände und den Bedarf diese aufzufüllen angetrieben werde. Dies sollte 2021 viel Potential bieten. Gezielte Fiskalausgaben würden zusätzlich die Wirtschaft stärken. Natürlich bleibe zu befürchten, dass Regierungen ihre Maßnahmen reduzieren müssten. Eine baldige Rückkehr zum Sparkurs würden die Experten von AXA Investment Managers jedoch in weiter Ferne sehen. ...

