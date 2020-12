Die Tesla-Aktie scheint derzeit nur eine Richtung zu kennen - nach oben. Elon Musk aber sieht die Kurse in Gefahr, wenn der Elektroautobauer nicht die Kosten unter Kontrolle bekommt. Mit einem Börsenwert von über 550 Milliarden US-Dollar ist Tesla derzeit der mit Abstand wertvollste Autobauer der Welt. Der Kurs der Tesla-Aktie hat sich seit Jahresbeginn versechsfacht - was Elon Musk auf Position 2 der reichsten Personen der Welt katapultierte. Der Aufschwung bringt Tesla zudem die Aufnahme in den wichtigen Börsenindex S&P 500. Die Kursexplosion steht aber offenbar auf ...

