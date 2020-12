Wien - Für Einreisende aus Corona-Risikogebieten soll in Österreich ab dem 7. Dezember eine zehntägige Quarantänepflicht gelten. Das kündigte die österreichische Regierung am Mittwoch in Wien an.



Demnach werden alle Länder, die eine Sieben-Tage-Inzidenz über 100 vorweisen, als Risikogebiet eingestuft. Damit wäre zurzeit auch Deutschland betroffen. Nach fünf Tagen soll eine Freitestung möglich sein - Voraussetzung ist ein negatives Testergebnis. Ausnahmeregelungen zum Beispiel für Pendler sind geplant.



Die neue Regelung soll zunächst bis zum 10. Januar gelten.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de