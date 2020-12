Beijing (ots/PRNewswire) - Der chinesische Spirituosenhersteller Wuliangye hat an der 17. China-ASEAN Expo (CAEXPO) teilgenommen, die in Nanning im Süden der autonomen chinesischen Region Guangxi Zhuang vom 27.-30. November stattgefunden hat, um Kooperationen innerhalb der digitalen Wirtschaft voranzubringen.Der bekannte chinesische Spirituosenhersteller, der als einer der strategischen Partner der diesjährigen CAEXPO am 27. November galt, hat darauf gesetzt, die digitale Transformation zu beschleunigen und das Unternehmen in ein Aushängeschild für die digitale Transformation und die New Economy zu verwandeln.Im Ausstellungsraum der CAEXPO präsentierte Wuliangye Spirituosenprodukte in verschiedenen Geschmacksrichtungen, darunter die 8. Generation des Wuliangye, die spezielle chinesische Spirituose für die diesjährige Ausstellung, die Besucher aus dem In- und Ausland anzieht.Die Bemühungen des Unternehmens, aktiv an der Belt and Road Initiative teilzuhaben und die Globalisierung der chinesischen Spirituosenbranche zu begleiten, ist ebenfalls an der Bilderwand im Ausstellungsraum zu sehen.All dies ist nur ein Teil der Bemühungen, Entwicklungsmöglichkeiten im Auf und Ab der digitalen Wirtschaft zu suchen, die in den letzten Jahren zu einem dynamischen Motor für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung geworden ist.Bereits am 19. November ist Wuliangye während des APEC China CEO Forum 2020, das in Beijing stattgefunden hat, dem APEC China Business Council Digital Economy Committee als Gründungsmitglied beigetreten, um zu einer soliden Integration der digitalen und der realen Wirtschaft beizutragen.In der Zeit nach COVID-19 werde der chinesische Spirituosenhersteller nach eigenen Angaben weiterhin die Internationalisierung der chinesischen Spirituosenbranche fördern, um die Weltwirtschaft bei der Erholung und Kooperation sowie bei der Entwicklung von Innovationen im Rahmen der digitalen Wirtschaft zu unterstützen.Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/317948.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1345669/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1345670/2.jpgPressekontakt:Silvia+86-151-1792-5061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4780162