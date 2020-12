DJ Timmermans lehnt Orbans Vorschlag zu EU-Rechtstaatlichkeit ab

BERLIN (Dow Jones)--Der EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans hat der Forderung des ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orban, die Entscheidung über den Rechtsstaatsmechanismus in der EU zu verschieben, eine Absage erteilt. "Ich halte von Orbans Vorschlag nichts", sagt Timmermans in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. "Was wir vorhaben, wird dafür sorgen, dass Steuergeld sauber ausgegeben wird. Es ist das Geld der europäischen Bürger, das müssen wir doch in Einklang mit unseren Werten ausgeben!"

Orban hatte in einem Zeit-Interview in der vergangenen Woche vorgeschlagen, die Entscheidung über den Rechtsstaatsmechanismus zu verschieben. Im Sommer hatten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) erstmals darüber beraten, Verstöße gegen die Grundwerte der EU mit finanziellen Sanktionen zu belegen.

Um das zu verhindern, legten Ungarn und Polen im November ein Veto gegen das EU-Finanzpaket ein, das aus dem künftigen EU-Haushalt für die kommenden sieben Jahre und dem geplanten Wiederaufbaufonds im Umfang von rund 750 Milliarden Euro besteht. Besonders Ungarn und Polen waren in den vergangenen Monaten wiederholt wegen solcher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit kritisiert worden.

Der EU-Vizekommissionspräsident betonte, es gebe viele Regierungen, denen der Rechtstaatsmechanismus sehr wichtig sei. "Sie tauchen nur nicht so häufig in der Presse auf", sagte er der Zeit.

Timmermans hofft zudem, dass sich die EU-Regierungschefs auf ihrem Gipfel in der kommenden Woche für ein "ehrgeiziges" Klimaziel entscheiden. "Viele Mitgliedsstaaten unterstützen das schon", sagtw Timmermans. Die EU-Kommission schlägt bis 2030 eine Senkung der europäischen CO2-Emissionen von 55 Prozent im Vergleich zu 1990 vor, das EU-Parlament 60 Prozent.

Timmermans zeigte sich außerdem optimistisch, dass der Klimaschutz künftig weltweit leichter durchzusetzen sei. "Schließlich sind wir ja nicht allein. Die Chinesen wollen bis 2060 CO2-neutral werden, und sie setzen das jetzt in ihren Fünfjahresplänen um. Japan hat sich Klimaneutralität bis 2050 als Ziel gesetzt, Südkorea und Südafrika auch. Und der neue US-Präsident Joe Biden wird die USA ins Pariser Abkommen zurückführen", so Timmermans. "Da ist wirklich viel in Bewegung."

