DJ Klimakabinett endet ohne Beschlüsse - Regierung zieht positive Bilanz

BERLIN (Dow Jones)--Das Klimakabinett der Bundesregierung ist ohne weitere Beschlüsse zu Ende gegangen. Ein Jahr nach der Einigung auf das Klimapaket, mit dem sich Deutschland zur Treibhausgasneutralität 2050 bekennt, sei Bilanz der bisherigen Maßnahmen gezogen worden, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. So seien viele relevante Maßnahmen wie das Bundes-Klimaschutzgesetz, das Kohleausstiegsgesetz oder der CO2-Preis bereits auf den Weg gebracht. Umweltschutzorganisationen zogen jedoch eine negative Bilanz.

Das Klimakabinett beriet auch über die Bemühungen der Europäischen Kommission, das EU-Klimaziel für 2030 zu erhöhen. Diese würden von der Bundesregierung "sehr begrüßt", sagte Demmer. Die Kommission plant, die CO2-Emissionen in den kommenden zehn Jahren um 55 statt wie bisher 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Das Europäische Parlament fordert sogar eine Minderung um 60 Prozent. Auf dem Ratstreffen am 10. und 11. Dezember streben die europäischen Staats- und Regierungschefs eine Einigung an.

Ein Pressesprecher des Bundesumweltministeriums betonte, dass sich das Klimakabinett in Berlin für den heutigen Mittwoch auch keine Beschlüsse vorgenommen habe. Beraten worden sei allerdings auch das in diesem Jahr in Kraft getretene Bundes-Klimaschutzgesetz, das sektorspezifische jährliche CO2-Minderungsmengen vorsieht. Alle Ressorts hätten sich ausgetauscht und gegenseitig vergewissert, dass der für Frühjahr 2021 erstmals greifende Monitoring- und Nachsteuerungsmechanismus "eingehalten und befolgt wird", sagte BMU-Sprecher Stephan Gabriel Haufe. Wenn die Emissionen in den Bereichen Verkehr und Gebäude weiter nicht sinken, sind laut dem Gesetz zügige Gegenmaßnahmen nötig.

Umweltschützer stellten der Regierung ein schlechtes Zeugnis aus. "Selbst die wenigen guten Ansätze des insgesamt völlig unzureichenden Klimapakets werden von der Bundesregierung gar nicht oder nur wenig wirksam umgesetzt", urteilen die Organisationen DNR, BUND, DUH, Germanwatch, Greenpeace, NABU und WWF in einer gemeinsamen Erklärung. Exemplarisch für das Versagen der Regierung sei die von vielen Akteuren stark kritisierte und im parlamentarischen Verfahren wiederholt verschobene Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. "Mit dem Vorschlag aus dem Haus von Peter Altmaier kann nicht einmal annähernd der von der Großen Koalition angestrebte Erneuerbaren-Anteil am Strommix von 65 Prozent im Jahr 2030 erreicht werden", so die Verbände.

Die Verbände stellten auch eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Naturschutzrings vor, wonach sich 58 Prozent der Befragten für einen schnelleren Kohleausstieg bis 2030 aussprechen. Zwei Drittel unterstützten einen beschleunigten Ausbau der Windenergie an Land, 60 Prozent eine Installationspflicht für Photovoltaikanlagen bei Neubauten oder Dachsanierungen. Jeder zweite Deutsche unterstützt demnach zudem ein Ende von Verbrenner-Neuzulassungen, wobei wiederum jeweils die Hälfte ein Ende im Jahr 2030 beziehungsweise 2035 begrüßen würde.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2020 07:52 ET (12:52 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.