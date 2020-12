DJ Siemens Energy erhält Bundesmittel für Wasserstoffproduktion in Chile

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung beteiligt sich mit 8,23 Millionen Euro an einem Projekt für grünen Wasserstoff von Siemens Energy in Chile. Dazu hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einen Förderbescheid an Unternehmenschef Christian Bruch übergeben. Gefördert werde damit die weltweit erste integrierte kommerzielle Anlage "Haru Oni" zur Herstellung von klimaneutralem Kraftstoff, teilte das Ministerium mit. Das Power-to-X-Projekt ist das erste, das im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie aus Mitteln des Konjunkturpaketes gefördert wird.

Für Haru Oni wird Wasserstoff aus Windstrom hergestellt, Kohlendioxid aus der Luft abgeschieden und beides anschließend zu Kraftstoff verarbeitet. Beteiligt sind mehrere internationale Partner, darunter auch die Porsche AG als Abnehmer des synthetischen Treibstoffs. Ziel sei eine Umsetzung im industriellen Maßstab, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Mit der Förderung des Projektes tragen wir deshalb zur Stärkung des Industrie- und Exportstandorts Deutschlands bei."

Mit Chile hat Deutschland erst seit dem vergangenen Jahr eine Energiepartnerschaft geschlossen. Im Rahmen der Wasserstoffstrategie sieht die Bundesregierung 7 Milliarden Euro für Projekte im Inland sowie 2 Milliarden für internationale Projekte in ausgewählten Partnerländern vor.

