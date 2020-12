Amsterdam / Berlin (ots) - Zur gemütlichsten Zeit des Jahres präsentiert bloomon nicht nur einen neuen, umwerfenden Bouquet-Stil im festlichen Look, sondern hält im neuen Webshop glanzvolle Kreationen für jeden Geschmack bereit. Der Anbieter für einzigartige Blumen-Arrangements stellt 5 festliche Designs vor, die sich als Geschenk für sich selbst oder für einen lieben Menschen eignen, für Behaglichkeit sorgen und zum Dekorieren der eigenen Festtafel einladen.Die 5 schönsten Blumengeschenke im Dezember1. NEU: EditionFür die festlichste Zeit des Jahres stellt bloomon einen brandneuen Bouquet-Stil vor. bloomon Edition ist der extravagante Strauß, der imponiert. Das erste Edition 'December' ist eine festliche Zusammenstellung bestehend aus Protea, Blättern der Strelitzie, opulenten Gräsern und einer tiefroten Amaryllis. Eine perfekte Ergänzung ist die passende Edition Vase, die bloomon's Stylisten exklusiv für diesen Strauß ausgesucht haben.2. NEU: AtelierIn der Adventszeit wird man sich nach bloomon's künstlerischen und zeitgenössischen Atelier Entwürfen umdrehen. Die Flower-Stylisten haben die schönsten Winterblumen in einzigartigen Kreationen zusammengestellt: Üppige Gräser mischen sich unter grazile Zweigen, champagnerfarbene Blumen und klassische Rottöne.3. Flowerstone 'Holiday'Der Flowerstone ist ein wahres florales Kunstwerk aus prächtig getrockneten Blumen. Die festliche Edition Flowerstone Holiday präsentiert eine burgunderrote Protea, einen edlen Hagebuttenzweig und dazu Linum mit goldigen Kügelchen. Der Keramik-Stein wurde exklusiv von Royal Goedewaagen für dieses Design in einem stilvollen Auberginen-Ton handgefärbt.4. Flowergram 'Shine'Das Flowergram Shine wird inklusive Holzpodest geliefert und setzt die schönsten Blumen der Saison aufgereiht in Szene. Das stilvoll verpackte Flowergram eignet sich dank seiner Briefkastengröße ideal als Geschenk. In der Ausführung Shine findet man die spezielle Rose 'Latin Ponpon', edle Hagebutten und eine Banksia, aus der Familie der Silberbaumgewächse, die dem Design einen Schimmer verleiht.5. Als Blumenabo oder Einzeln: Pixie, Original und DeluxeEin frischer und besonderer Strauß mischt sich vermutlich als besonderer "Gast" zwischen die Weihnachtsdekoration. Die ikonischen Sträuße Pixie, Original und Deluxe sind in diesem Jahr herrlich festlich und prall gefüllt mit bunten Ilex-Zweigen, samtig weichen Weidenkätzchen und edlen Amaryllis. Pixie schmückt dank kompakter und runder Form jeden Esstisch und eignet sich hervorragend als Herzstück. Original ist einechter Hingucker im Wohnzimmer oder auf der Kücheninsel und Deluxe sorgt mit seinen langen Stielen und eindrucksvollen Blüten für besondere Stimmung in jedem Raum.Last-Minute Geschenk: Festlich verpackter GutscheinMit dem bloomon Geschenkgutschein kann man aus dem gesamten Sortiment des Blumen-Shops auswählen, bis das Guthaben aufgebraucht ist. Der Gutschein wird festlich verpackt und inklusive persönlicher Grußkarte geliefert. Für ein Last-Minute Geschenk eignet sich bloomon's digitaler Gutschein zum ausdrucken: er wird innerhalb von 10 Minuten in das gewünschte E-Mail-Postfach geliefert.Die festliche Kollektion ist ab sofort unter bloomon.de/festtage (https://shop.bloomon.de/pages/weihnachten) erhältlich oder auch für die Feiertage vorbestellbar - nur solange der Vorrat reicht.Pressekontakt:Für weitere Informationen sowie Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:Pia KnaflaE: presse@bloomon.deT: +49 162 8565480www.bloomon.de/presseOriginal-Content von: bloomon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131260/4780212