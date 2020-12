DJ Bundesregierung hält an EU-Standards für Impfstoffzulassung fest

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will trotz der Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech in Großbritannien keine Abstriche an den Zulassungsstandards für Deutschland machen. "Es gibt ein Zulassungsverfahren in der EU, das folgt einem ganz bestimmten Ablauf, und so dringend wir jetzt auf den Covid-19-Impfstoff warten, werden wir in diesem Fall keine Abweichung von diesen Standards machen", sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Das ist unsere Form der Gründlichkeit, von der wir auch in der Pandemie nicht abweichen."

Zu der Zulassung in Großbritannien betonte die stellvertretende Regierungssprecherin, sie wolle die Zulassungsverfahren Dritter nicht bewerten. "Wir warten auf die Zulassung, und diese Zulassung erfolgt nach einem ganz bestimmten Procedere." Mit einer Zulassung sei "erst Ende des Jahres" zu rechnen, sagte der Sprecher von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei derselben Veranstaltung. Großbritannien habe ein eigenes Zulassungssystem, was sein gutes Recht sei. Die dortige Zulassung werde aber "keine Auswirkung" auf die in Deutschland verfügbaren Impfdosen haben.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2020 08:10 ET (13:10 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.