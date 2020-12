In Partnerschaft mit SIG, System- und Lösungsanbieter für aseptische Verpackungen, bringt Nestlé Brasilien jetzt sein Nescau-Getränkesortiment in den SIG-Kartonpackungen Combibloc Mini mit erneuerbaren und recycelbaren Papiertrinkhalmen auf den Markt. Mit der Umstellung auf die Papiertrinkhalme wird die Verwendung von bis zu 300 Mio. Plastiktrinkhalmen pro Jahr eingespart. SIG war das erste Unternehmen in der Getränkeindustrie, das eine marktreife Trinkhalmlösung aus Papier für aseptische Kartonpackungen angeboten hat. Nach der Markteinführung des weltweit ersten geraden Papiertrinkhalms im Februar ...

