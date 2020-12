Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 02.12.2020

Kursziel: 17,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 18.11.2020: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 15.80 to EUR 17.00.

Abstract:

SFC Energy successfully placed 1.3m shares at EUR14.77 per share and received gross proceeds of EUR19.4m. The company will use the cash to accelerate its growth. SFC plans to further expand its hydrogen business and is carefully examining acquisition and investment opportunities. Before the capital increase, the company guided for over EUR100m in sales with an underlying EBITDA margin of clearly above 10% in ca. three years. Now management sees hydrogen as an even stronger mid-term sales driver. We stick to our forecasts pending publication of further corporate news. Given the strengthened balance sheet we have lowered our WACC, yielding a new price target of EUR17.00 (previously: EUR15.80). We reiterate our Add rating.

