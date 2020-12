101.659 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 5,43 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -+0.27% vs. last gabb, -9.62% ytd, +47.40% seit Start 2013 . Gestern war Tag 1 des neuen TaC-Handels und ich habe bei der Wiener Börse gefragt, wieviel Volumen in der Nachhandelsphase zu Schlusskursen war: rund 370.000 Euro. Ich werde mich da künftig sicher beteiligen, ich hoffe, alle Broker bieten das bald an. Ist ein ganz relaxter Handelsvorgang zu bekannten Konditionen. Xetra T7 macht es möglich. Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Menge ...

