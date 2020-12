Herbert Stepic, lange Zeit CEO Raiffeisen International Bank Holding, ist heute 27000 Tage jung. RBI ( Akt. Indikation: 16,48 /16,52, 1,16%) Bisher gab es an einem 2. Dezember 21 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformanceam 02.12. beträgt 0,55%. Der beste 02.12. fand im Jahr 2010 mit 2,21% statt, der schlechteste 02.12. im Jahr 1991 mit -1,93%. Im Vorjahr lag der ATX am 02.12. so: -0,68%. 30x November hat es bisher in der ATX-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2020 lag der Schnitt bei +0,11 Prozent. Mit dem 24-Prozent-Plus heuer hat sich die durchschnittliche Performance über alle 30 Jahre auf 0,92 Prozent erhöht. Der November rangiert damit auf Nr. 5 der 12 Monate. In der November-Einzelaktiensicht aller ...

